Αθλητικά

Ο Παναθηναϊκός “λύγισε” τον ΠΑΟΚ

Το πανόραμα της αυλαίας της Super League.

Με γκολ απ’ τους δύο φορ του Μακέντα και Ιωαννίδη, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της 26ης και τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Super League και μείωσε στο... δίποντο την απόστασή του απ’ την πρώτη τετράδα και τα ευρωπαϊκά «εισιτήρια», μία εβδομάδα πριν από την έναρξη των πλέι-οφ. Μείωσε στο 84’ με τον Κρμέντσικ ο δικέφαλος του Βορρά, όμως ο Παναθηναϊκός κράτησε ως το τέλος τη νίκη.

Ο ΠΑΟΚ είχε την πρώτη τελική στο ματς στο 13’ με τον Ελ Καντουρί, ο οποίος βρήκε χώρο κι εκτέλεσε απ’ το ύψος τη περιοχής, αλλά το σουτ του έφυγε πάνω απ’ τα δοκάρια. Στο 17’ από σέντρα του Σβαμπ, ο «ξεχασμένος» στο πίσω δοκάρι Αντρίγια Ζίβκοβιτς έπιασε την κεφαλιά, όχι πολύ «γεμάτα» (η μπάλα βρήκε λίγο και στο στήθος του) και πέρασε ελάχιστα άουτ απ’ το αριστερό δοκάρι του Διούδη.

Ο δικέφαλος του Βορρά συνέχισε να είναι πιεστικός και στο 26’ πλησίασε ξανά την περιοχή των γηπεδούχων με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος επιχείρησε την αγαπημένη του κίνηση συγκλίνοντας προς τα μέσα, όμως το πλασέ του έφυγε λίγο άουτ.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Κρέσπο βρήκε χώρο, ανέβηκε πολύ ψηλά και δοκίμασε ένα συρτό σουτ από τα αριστερά, το οποίο πέρασε λίγο άουτ απ’ το δοκάρι του Διούδη, ενώ στο 37’ από σέντρα του Ουάρντα και χλιαρή απομάκρυνση προς τα μέσα του Χουάνκαρ, ο Τζόλης έπιασε κεφαλιά η οποία έφυγε άουτ.

Στο 39’, κόντρα στην εικόνα και στη ροή του αγώνα, ο Παναθηναϊκός πήρε «κεφάλι» στο σκορ, όταν από εξαιρετική διαγώνια μπαλιά του Βιγιαφάνιες, ο Χατζηγιοβάνης βγήκε στο δεξί άκρο κι έκανε πολύ ωραία σέντρα προς τον Μακέντα, ο οποίος νίκησε με κεφαλιά τον Ζίβκο Ζίβκοβιτς, κάνοντας το 1-0 για τους «πράσινους».

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός επέλεξε να πάει σε ένα πιο συντηρητικό μοτίβο, αλλά στις αντεπιθέσεις ήταν πολύ πιο επικίνδυνος, έχοντας ως κορυφαίο παίκτη του τον Λούκας Βιγιαφάνιες. Στο 69’ μάλιστα έφτασε κοντά στο δεύτερο γκολ όταν σε απομάκρυνση της άμυνας του ΠΑΟΚ (μετά από κόρνερ του Χατζηγιοβάνη), ο Αγιούμπ έπιασε εναέριο βολέ, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω απ’ το οριζόντιο δοκάρι του Ζίβκοβιτς.

Στο 82’ από μπαλιά του Βιγιαφάνιες, ο Καρλίτος έφυγε στην κόντρα, γύρισε τη μπάλα προς τον Ενγκμπακοτό, ο οποίος πλάσαρε αλλά νικήθηκε απ’ τον Ζίβκοβιτς, όμως στην επαναφορά ο Ιωαννίδης έκανε από κοντά το 2-0 για τον Παναθηναϊκό.

Πριν κοπάσουν οι πανηγυρισμοί των «πράσινων», ο ΠΑΟΚ κατάφερε να μειώσει στο 84’ με τον Κρμέντσικ. Από ωραία μπαλιά του Ροντρίγκο, ο Σφιντέρσκι «τσίμπησε» τη μπάλα προ του Διούδη, έκανε παράλληλη μπαλιά από δύσκολη θέση με τον Κρμέντσικ να μειώνει από κοντά σε 2-1 για το δικέφαλο του Βορρά. Στα λεπτά που απέμειναν, ο Παναθηναϊκός κράτησε ως το τέλος το προβάδισμά του και πήρε μία πολύτιμη νίκη που τον έβαλε ξανά πολύ γερά στο «κόλπο» της Ευρώπης.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Λ. Μπόλονι): Διούδης, Μολό, Σένκεφελντ, Πούγγουρας, Χουάνκαρ, Νιάς, Μαουρίσιο, Αγιούμπ (74’ λ. τρ. Ενγκμπακοτό), Χατζηγιοβάνης (81’ λ τρ. Καρλίτος), Βιγιαφάνιες, Μακέντα (53’ λ. τρ. Ιωαννίδης).

ΠΑΟΚ (Π. Γκαρσία): Ζ. Ζίβκοβιτς, Βιεϊρίνια (74’ Ροντρίγκο), Ίνγκασον, Κρέσπο, Μπαμπά, Σβαμπ, Ελ Καντουρί, Αντρ. Ζίβκοβιτς, Ουάρντα (67’ Κρμέντσικ), Τζόλης (85’ Μουργκ) Σφιντέρσκι.



Διπλό του Ολυμπιακού στη Λάρισα

Η ουραγός ΑΕΛ έπαιξε με όλα τα «όπλα» της στην ενδεκάδα αφού ήταν αυτή που καιγόταν για τη νίκη,, όμως ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός ήταν η εμφανώς ανώτερη ομάδα, παρά τις αρκετές αλλαγές στο αρχικό σχήμα του. Το τελικό 1-3 στέλνει τους «βυσσινί» στα πλέι-άουτ με -3 στη βαθμολογία, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» μπαίνουν στα πλέι-οφ με το +16 για... παρέλαση τίτλου. Χασάν, Ανδρούτσος, Ελ Αραμπί τα γκολ των νικητών, μείωσε στο τέλος με τον Νούνιτς η Λάρισα.

Όσον αφορά στην εικόνα του αγώνα, το πρώτο ημίχρονο ήταν μάλλον μέτριο έως κακό από άποψη θεάματος, με τις δύο ομάδες να είναι αρκετά νευρικές και φλύαρες με τη μπάλα στα πόδια και χωρίς πολλές καλές φάσεις ως προϊόν οργανωμένου ποδοσφαίρου. Η μπάλα ήταν πάντως σταθερά σε «ερυθρόλευκα» πόδια, σε ποσοστό γύρω στο 60%, ενώ παρότι οι περισσότερες τελικές ήταν για την πλευρά της ΑΕΛ, ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που ήταν πιο ουσιαστικός στο τρίτο κομμάτι του γηπέδου, με πιο καθαρές φάσεις για γκολ.

Μετά από δύο τέτοιες, στην τρίτη του χρονικά φάση μέσα στην περιοχή του Νάγκι, βρήκε και τη στιγμή που χρειαζόταν για να ξεκλειδώσει το παιχνίδι. Ο Χασάν κέρδισε το πέναλτι στο 32', ο ίδιος το εκτέλεσε εύστοχα ένα λεπτό μετά, ενώ ακόμη ένα πεντάλεπτο αργότερα ο Αιγύπτιος έγινε αναγκαστική αλλαγή αφού χτύπησε. Από το σημείο του 0-1 και έπετα, ο Ολυμπιακός διατήρησε μάλλον εύκολα τον έλεγχο του αγώνα, παρότι η Λάρισα ήταν αυτή που καιγόταν για το αποτέλεσμα.

Στο δεύτερο ημίχρονο πια, ο Ολυμπιακός απλοποίησε ακόμη περισσότερο ματς, βρίσκοντας και ένα ακόμη -σχετικά γρήγορο- γκολ, με τον Ανδρούτσο στο 55'. Η εικόνα του ματς δεν άλλαξε σε καμία περίπτωση, με τους Πειραιώτες να είναι η ομάδα που απειλούσε πιο συχνά και με μεγαλύτερη ουσία, την ώρα που η ΑΕΛ... έβγαζε ανακοινώσεις για τη διαιτησία. Εντός γηπέδου, είχε και αυτή 1-2 καλές στιγμές, αλλά με το ματς να έχει επί της ουσίας κριθεί ήδη. Το μόνο που άλλαξε ως το φινάλε ήταν το σκορ, αφού ο Ελ Αραμπί αρχικά πέτυχε το 19ο γκολ του στο πρωτάθλημα για φέτος στο 80', για το 0-3, ενώ λίγο πριν το φινάλε η Λάρισα μείωσε με τον Νούνιτς για το τελικό 1-3.

Ένα γκολ ήταν αρκετο για τον Άρη

Ο Άρης ολοκλήρωσε με «ροζ» φύλλο αγώνα τις υποχρεώσεις του στην κανονική διάρκεια της φετινής Super League Interwetten, επιβάλλοντας το παιχνίδι και τους όρους του κόντρα στον ΟΦΗ και παίρνοντας τρεις ακόμη βαθμούς, οδηγούμενος με ανεβασμένο το ηθικό στην πρεμιέρα των play-off. Η νίκη ήταν, ωστόσο, πύρρειος, αφού προέκυψε πρόβλημα τραυματισμού για τον Κώστα Μήτρογλου στο 23ο λεπτό.

Ο Μήτρογλου ήταν ο σκόρερ του ταχύτερου εφετινού γκολ για τον Άρη, όταν στο 6ο λεπτό, υποδεχόμενος την ασίστ του Μπερτόγλιο μετά από κλέψιμο του τελευταίου, άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους με ένα εύκολο πλασέ.

Ο Άρης είχε δοκάρι δύο λεπτά αργότερα με τον Σίλβα, ενώ ο ΟΦΗ απείλησε με τον Ντε Γκούζμαν. Ο ρυθμός ύστερα έπεσε, με τους γηπεδούχους να απειλούν ξανά στο τέλος του ημιχρόνου και στην αρχή του δευτέρου, αλλά είτε να σταματούν στον Βάτερμαν είτε να αστοχούν.

Ο ΟΦΗ του Νιόπλια δεν μπόρεσε να συντονιστεί και να δώσει απαντήσεις, ενώ έχασε και τον Ντε Γκούζμαν στο δεύτερο ημίχρονο, σε μια συνέχεια της φετινής... κατάρας τραυματισμών.

Το 1-0 έμεινε μέχρι το τέλος, δίνοντας στον Άρη «αέρα» τριών και τεσσάρων βαθμών από την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ αντίστοιχα, πριν την έναρξη των play-off.

Πέταγε χαρταετό η ΑΕΚ στον Βόλο

Εντυπωσιακός ο Βόλος, νίκησε για δεύτερη φορά μέσα σε δέκα ημέρες την ΑΕΚ, αυτή τη φορά για την 26η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Όπως και στον προημιτελικό κυπέλλου έτσι και σήμερα, η ομάδα του 'Ανχελ Λόπεθ επικράτησε 1-0 με σκόρερ ξανά τον Δουβίκα με πέναλτι (45+4΄) και κατέκτησε την 7η θέση στην κανονική σεζόν της Super League. Η ΑΕΚ έπεσε στην τρίτη, έχασε όποιο πλεονέκτημα διέθετε ενόψει των play off, αλλά κυρίως πραγματοποίησε μία άκρως απογοητευτική εμφάνιση, ίσως τη χειρότερη για το 2021.

Κυρίαρχη στο α΄ ημίχρονο, η ομάδα της Μαγνησίας άνοιξε το σκορ στις καθυστερήσεις με πέναλτι του Δουβίκα. Την παράβαση κέρδισε ο Περέα σε ανατροπή του από τον Μιτάι. Στο διάστημα που προηγήθηκε, μόνο από τις φανέλες θα μπορούσε να συμπεράνει κάποιος ότι η ΑΕΚ είναι η θεωρητικά «μεγάλη» ομάδα. Στην πραγματικότητα περιορίστηκε σε εντελώς παθητικό ρόλο, για δεύτερη φορά μέσα σε δέκα ημέρες στο ίδιο γήπεδο. Κι αν στην προηγούμενη υπήρχε η δικαιολογία του σκοπού που αγιάζει τα μέσα (η ΑΕΚ προκρίθηκε στους «4» του κυπέλλου), σήμερα τίποτα δεν μπορεί να αιτιολογήσει τέτοια παρουσία.

Μία τελική προσπάθεια σε όλο το πρώτο ημίχρονο κι αυτή εντελώς ακίνδυνη (Ανσαριφάρντ 37΄) ήταν όλη η επιθετική συγκομιδή της Ένωσης. Απέναντί της μια εξαιρετικά δουλεμένη ομάδα, με Δουβίκα, Νίνημ Γκρίλο και Μπαρτόλο να δημιουργούν φοβερά προβλήματα στους αντιπάλους τους.

Στο δεύτερο 45λεπτο ο Βόλος διαχειρίστηκε το ματς αφήνοντας πολύ ωρα τη μπάλα στα πόδια των παικτών της ΑΕΚ. Όμως «ένιωσε» την παρουσία των φιλοξενούμενων μόνο μετά την είσοδο του Ολιβέιρα στο ματς (63'). Όχι πως έγινε τίποτα φοβερό, απλώς ο Πορτογάλος έψαχνε το χώρο, είχε ένα-δυο καλά σουτ εκτός στόχου και ο χρόνος κυλούσε υπέρ των γηπεδούχων. Στο 86΄ αποβλήθηκε ο Μπαριέντος που χτύπησε εκτός φάσης το Μάνταλο κι η ΑΕΚ είχε λίγο χρόνο στη διάθεσή της να περισώσει ό,τι μπορούσε. Το μόνο που κατάφερε, όμως, ήταν να τελειώσει το ματς χωρίς καθαρή ευκαιρία, χωρίς καν ένα σουτ στο στόχο...

Άλωσε την Τρίπολη ο ΠΑΣ Γιάννινα

Με «χρυσή αλλαγή» τον Μπρένερ, που σημείωσε το μοναδικό γκολ του αγώνα, ο ΠΑΣ Γιάννινα πέρασε από την Τρίπολη νικώντας 1-0 τον Αστέρα και σταμάτησε το σερί των Αρκάδων, στο πλαίσιο της 26ης και τελευταίας αγωνιστικής, στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν καλύτεροι στο πρώτο ημίχρονο και θέλησαν να αιφνιδιάσουν τους Αρκάδες, αλλά δεν είχαν την τύχη με το μέρος τους, καθώς δύο φορές μέσα σε λίγα λεπτά το δοκάρι έσωσε την εστία του Τσιφτσή.

Αρχικά στο 13ο λεπτό, όταν το ωραίο σουτ του Παμλίδη από το ύψος της περιοχής σταμάτησε στην αριστερή δοκό και ύστερα στο 24΄, όταν ο Ελευθεριάδης από πολύ κοντά «σημάδεψε» το οριζόντιο δοκάρι αυτή τη φορά!

Το πελοποννησιακό συγκρότημα ισορρόπησε στο δεύτερο ημίχρονο και στάθηκε με τη σειρά του άτυχο σχεδόν με το ξεκίνημα της επανάληψης, όταν στο 46ο λεπτό το εξαιρετικό σουτ του Φερνάντεθ πήγε επίσης στο δοκάρι, με τον Φαμπρίτσιο Μπρένερ να σκοράρει μετά από φάση διαρκείας το γκολ της νίκης, στο 85ο λεπτό.

Στο μηδέν έμειναν Λαμία και Ατρόμητος

Μπορεί η Λαμία να μην κατάφερε να πάρει τους τρεις βαθμούς της νίκης κόντρα στον Ατρόμητο (0-0 το τελικό αποτέλεσμα), εξαιτίας του τερματοφύλακα Μανδά που κατέβασε τα ρολά και απέκρουσε και πέναλτι του Ντέλετιτς, αλλά έφυγε χαμογελαστή από τον αγωνιστικό χώρο του «Αθανάσιος Διάκος.

Ο ένας βαθμός που πήραν οι παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου, σε συνδυασμό με τις ήττες του ΟΦΗ και της ΑΕΛ, όμως, τους έδωσε το δικαίωμα να αυξήσουν τη διαφορά από τους κρητικούς που είναι στη θέση του μπαράζ για παραμονή στους τέσσερις, και από την ουραγό ΑΕΛ στους επτά. Παράλληλα ξέφυγε στους τρεις από τον Παναιτωλικό που τους ακολουθεί.

Με αυτή τη διαφορά θα μπει η Λαμία στα πλέι άουτ και ατενίζει το μέλλον της στην κατηγορία με αισιοδοξία ενώ ο Ατρόμητος, που είχε για κορυφαίο τον Μανδά, έφτασε στους 28 και είναι στην 8η θέση, ουσιαστικά αδιάφορος.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν μοιρασμένο, με φάσεις μπροστά και από τις δύο εστίες (4-4 οι τελικές προσπάθειες).

Η Λαμία, προερχόμενη από τη μεγάλη νίκη επί της ΑΕΛ, ξεκίνησε με 4-2-3-1 αλλά στο 27’ ο κλασσικός φορ Αραμπούλι έγινε αλλαγή λόγω τραυματισμού, Η γηπεδούχος , ήταν αυτή που έχασε την μεγάλη ευκαιρία με το πέναλτι που κέρδισε ο Καραμάνος από τον Γούτα, εκτέλεσε ο Ντέλετιτς και απέκρουσε ο Μανδάς, στην εκπνοή του πρώτου 45λεπτου.

Οι γηπεδούχοι είχαν ευκαιρίες ακόμη με τον Μπεχαράνο στο 3’, με κεφαλιά του Ρόμανιτς στο επόμενο λεπτό και με σουτ του Μπεχαράνο, πάλι, στο 28ο λεπτό.

Ο Ατρόμητος δεν κλείστηκε στα καρέ του. Ξεκίνησε με 4-4-2 και επιθετικό δίδυμο τους Μανούσο και Μάτιτς και στο 4’ με τον Μάτιτς, στο 16’ (κυρίως) με τον Χαρίση και το 27’ με τον Γκαλβάο δημιούργησε ευκαιρίες αλλά έμεινε στο μηδέν.

Στο β’ ημίχρονο το σκηνικό δεν άλλαξε αν και ο ρυθμός έπεσε κάπως.

Η Λαμία με τον Ντέλετιτς στο 48’ στάθηκε άτυχη για άλλη μια φορά, αφού ο Μανδάς δήλωσε πάλι παρών ενώ στο 60’ ο Καραμάνος παραλίγο να πετύχει το γκολ του πρωταθλήματος με ανάποδο ψαλίδι, αλλά πάλι ο πορτιέρο του Ατρόμητου μπλόκαρε τη μπάλα.

Ο Ατρόμητος που από το 63’ έπαιξε με 4-2-3-1 και κλασικό φορ τον Μανούσο, και στο τελευταίο 10λεπτο με τον Κωτσόπουλο στην κορυφή, φωνάζει γιατί ο διαιτητής Βρέσκας ακύρωσε γκολ του Γούτα στο 73’, με υπόδειξη του β’ βοηθού Καλαμπόκη, για άουτ σε γύρισμα του Μαυρομμάτη προς τον σκόρερ.

Στο 59’ ο Επασί μπλόκαρε το σουτ του Μανούσου, στο 63’ σουτ του Ενσικουλού έξω από την περιοχή, η μπάλα κατέληξε ψηλά άουτ ενώ οι φιλοξενούμενοι είχαν την μεγάλη ευκαιρία στο 67’ όταν σε σουτ του Γκάλο έξω από την περιοχή, η μπάλα κατέληξε σύριζα άουτ από το δεξί δοκάρι και έτσι η ομάδα του Περιστερίου έμεινε για έκτο συνεχόμενο παιχνίδι μακριά από τις νίκες.

Υποθήκη παραμονής για τον Απόλλωνα

Το παιχνίδι στη Ριζούπολη είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον και για τις δύο ομάδες, οι οποίες συμμετέχουν στο «Surviror» της Super League και παλεύουν για την παραμονή τους στη μεγάλη κατηγορία.

Οι δύο πρώτες καλές στιγμές ανήκαν στους γηπεδούχους, οι οποίοι είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων στα πρώτα λεπτά. Στο 6΄κεφαλιά του Ντομίνγκες μπλόκαρε ο Μελίσσας, ενώ στο 10΄διαγώνιο σουτ του Μπεντινέλι κατέληξε άουτ.

Η πρώτη ευκαιρία του Παναιτωλικού καταγράφηκε στο 26΄, όταν μακρινό σουτ του Μάζουρεκ έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, ενώ στο 27΄διαγώνιο σουτ του Ντάλσιο εξουδετέρωσε ο Βέρχουλστ.

Ο Απόλλων απείλησε εκ νέου στο 38΄με κεφαλιά του Ντάουντα που μπλόκαρε ο Μελίσσας κι έχασε την καλύτερη του ευκαιρία στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, με απευθείας φάουλ του Μπεντινέλι που κατέληξε ελάχιστα έξω από το αριστερό δοκάρι.

Πιο δυνατά ξεκίνησαν στο ματς οι γηπεδούχοι στο β΄ημίχρονο, με τον Ντάουντα να μην μπορεί να «πυροβολήσει» από θέση βολής στο 47΄.

Η ομάδα του Δέλλα «απάντησε» στο 55΄με τον Ματσόλα να πιάνει μονοκόμματο σουτ από πλεονεκτική θέση που πέρασε ελάχιστα άουτ.

Ο Απόλλωνα άνοιξε το σκορ στο 63΄. Ο εξαιρετικός Μπεντινέλι με ωραία προσπάθεια και τακουνάκι έβγαλε ασίστ πάσα στον Σλίβκα ο οποίος με ψύχραιμο πλασέ από το ύψος του πέναλτι βρήκε δίχτυα (1-0).

Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να αντιδράσουν και στο 70΄ο Μάζουρεκ δεν μπόρεσε να πιάσει το σουτ από πλεονεκτική θέση, στο 87΄διαγώνιο σουτ του Μάζουρεκ κατέληξε άουτ, ενώ στο 90΄ο Βέρχουλστ έβαλε...στοπ σε επικίνδυνο μονοκόμματο σουτ του Ντίας.

Ο Απόλλων Σμύρνης με τους τρεις βαθμούς που έριξε στο σακούλι του στο τελευταίο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος έφτασε τους 28 πόντους και πηγαίνει με ένα σημαντικό δίχτυα ασφαλείας στα πλέι άουτ έχοντας βάλει γερή…υποθήκη για την παραμονή στη Super League.

Στην αντίπερα όχθη ο Παναιτωλικός παρέμεινε στους 20 βαθμούς και σίγουρα τον περιμένουν κρίσιμα παιχνίδια στο μίνι πρωτάθλημα των πλέι άουτ με φόντο το κυνήγι της σωτηρίας.