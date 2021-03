Κοινωνία

Καθαρά Δευτέρα με lockdown: Τα μέτρα που ισχύουν

Πού πετάμε χαρταετό, μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε και με ποιον τρόπο. Η λειτουργία της σαρακοστιανής αγοράς.

Με μια σειρά μέτρων εορτάζεται φέτος η Καθαρά Δευτέρα στη χώρα, που πλήττεται από το τρίτο κύμα του κορονοϊού. Παρά το lockdown, ωστόσο, υπάρχουν κάποιες περιορισμένες δυνατότητες να πάρουμε μια «γεύση» από κούλουμα, αλλά και όλες αυτές που θα μας επιτρέψουν να στρώσουμε το σαρακοστιανό μας τραπέζι. Aνοιχτά θα είναι και τα πάρκα, για τους πολίτες που μπορούν να μεταβούν σε αυτά με τα πόδια ή με ποδήλατο, δηλαδή για όσους μένουν κοντά τους.

Τα μέτρα για την Καθαρά Δευτέρα:

Δεν επιτρέπονται υπερτοπικές μετακινήσεις πλην των γνωστών εξαιρέσεων (π.χ. για εργασία ή επιστροφή σε μόνιμη κατοικίας).

Οι μετακινήσεις σε σούπερ μάρκετ και τράπεζες με τους κωδικούς 2 και 3 στο 13033 πραγματοποιούνται μόνο εντός δήμου διαμονής ή εντός 2 χιλιομέτρων από τον τόπο κατοικίας.

Οι μετακινήσεις για άσκηση ή βόλτα με το κατοικίδιο με κωδικό 6 στο 13033 επιτρέπονται μόνο πεζή ή με ποδήλατο και όχι με αυτοκίνητο ενώ στις μετακινήσεις με κωδικό 4 για παροχή βοήθειας οι αστυνομικοί ζητούν πρόσθετες διευκρινίσεις.

Παράλληλα η απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει κανονικά, όπως κάθε Δευτέρα, δηλαδή από τις 21:00 έως τις 5:00 για τις περιοχές που βρίσκονται σε επίπεδο αυξημένου κινδύνου καθώς και σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Την Καθαρά Δευτέρα θα παραμείνουν ανοιχτές οι λαϊκές αγορές, τα ιχθυοπωλεία, οι φούρνοι και τα μίνι μάρκετ. Κλειστά θα είναι τα σούπερ μάρκετ.

Τι ισχύει για το πέταγμα του χαρταετού

Σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα του lockdown, το έθιμο του χαρταετού μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός του οικείου δήμου ή σε απόσταση έως 2 χιλιόμετρα από τον τόπο κατοικίας με τους περιορισμούς των μετακινήσεων και λαμβάνοντας όλα τα μέτρα αποστάσεων και αποφυγής συνωστισμού στους υπαίθριους χώρους.