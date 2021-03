Κόσμος

Ολλανδία: αναστολή στην χορήγηση του εμβολίου της AstraZeneca

Αναβλήθηκαν δεκάδες χιλιάδες ραντεβού για εμβολιασμό. Τι αναφέρουν οι Αρχές.

Η Ολλανδία θα αναστείλει για προληπτικούς λόγους έως τουλάχιστον τις 29 Μαρτίου τη χρήση του εμβολίου της AstraZeneca για τον νέο κορονοϊό, ανακοίνωσε χθες Κυριακή η ολλανδική κυβέρνηση.

Η κίνηση, που ακολουθεί παρόμοιες αποφάσεις πολλών άλλων χωρών, βασίζεται σε αναφορές από την Δανία και την Νορβηγία για πιθανές σοβαρές παρενέργειες του εμβολίου, τόνισε η κυβέρνηση.

«Με βάση νέες πληροφορίες η Ολλανδική Αρχή Φαρμάκων συνιστά, ως προληπτικό μέτρο και εν αναμονή περαιτέρω ερευνών, να ανασταλεί η χορήγηση του εμβολίου της AstraZeneca» κατά της Covid-19, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Ολλανδίας.

Οι ολλανδικές υγειονομικές αρχές θα αναγκαστούν να ακυρώσουν 43.000 ραντεβού εμβολιασμού κατά της Covid-19 έπειτα από την απόφαση της κυβέρνησης, μετέδωσε αργά χθες το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ANP.

Τρεις υγειονομικοί στη Νορβηγία που πρόσφατα έκαναν το εμβόλιο της βρετανοσουηδικής εταιρείας για την Covid-19 νοσηλεύονται με θρόμβωση, ανακοίνωσε το Νορβηγικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας το Σάββατο.

Η Νορβηγία, όπως η Ισλανδία ή η Δανία, ανακοίνωσαν την Πέμπτη την αναστολή χρήσης του εμβολίου. Ακολούθησε η Βουλγαρία την Παρασκευή, η Ιρλανδία χθες και η Ταϊλάνδη καθυστέρησε την εκστρατεία της.

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής παρόμοια περιστατικά παρενεργειών στην Ολλανδία, ανέφερε το ολλανδικό υπουργείο, το οποίο ωστόσο συμβούλεψε τους ανθρώπους που έχουν λάβει το εμβόλιο να επικοινωνήσουν με τον γιατρό τους αν εμφανίσουν συμπτώματα «απροσδόκητα ή/και άγνωστα» μετά από τρεις ημέρες.

Χθες η AstraZeneca Plc ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε έλεγχο σε ανθρώπους που έχουν εμβολιασθεί με το εμβόλιό της κατά της Covid-19, ο οποίος έδειξε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αιματικών θρόμβων. Ο έλεγχος κάλυψε 17 εκατομμύρια εμβολιασμένους ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ενωση και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διαβεβαίωσε την Παρασκευή ότι «δεν υπάρχει λόγος να μην χρησιμοποιείται» το συγκεκριμένο εμβόλιο.