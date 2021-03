Αθλητικά

Νέες αποκαλύψεις - σοκ για τον Μαραντόνα

Απίστευτο δημοσίευμα για τις συνθήκες νοσηλείας του "Θεού της μπάλας".

Ο Ντιέγκο Μαραντόνα "έφυγε" από τη ζωή πριν από 4 μήνες, σκορπώντας θλίψη σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Ο Αργεντινός θρύλος πέθανε στις 25 του Νοέμβρη και μέχρι σήμερα είναι άγνωστο υπό ποιες συνθήκες, παρά τη συνεχιζόμενη έρευνα από τις Αρχές του Μπουένος Άιρες.

Ωστόσο, όσο περνάει ο καιρός όλο και περισσότερες σοκαριστικές αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τον θάνατο του Μαραντόνα.

Οι τελευταίες ημέρες της ζωής του ήταν πολύ δύσκολες, ειδικά μετά την επέμβαση στο κεφάλι. Δημοσίευμα τονίζει ότι όσο ήταν στο νοσοκομείο τον είχαν δεμένο στο κρεβάτι, με την αιτιολογία ότι λόγω της χρήσης ουσιών, θα μπορούσε να κάνει κακό στους ανθρώπους που προσπαθούσαν να τον φροντίσουν.

Και όλα αυτά λίγες ημέρες πριν ο Αργεντινός θρύλος του ποδοσφαίρου φύγει από τη ζωή.