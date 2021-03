Υγεία - Περιβάλλον

Γιατρός από το Λαϊκό στον ΑΝΤ1: Οδεύουμε μαθηματικά να γίνουμε Μπέργκαμο

Για την κατάσταση που βιώνουν οι υγειονομικοί μέσα στο νοσοκομείο μίλησε ο γιατρός από το Λαϊκό στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο Αιμίλιος Κακλαμάνης ειδικευόμενος παθολόγος στο Λαϊκό νοσοκομείο, περιγράφοντας πως η κλίνη ΜΕΘ του νοσοκομείου είναι σχεδόν γεμάτη, με 80 κρεβάτια καλυμμένα και 5-6 κενά, ενώ μία χειρουργική κλινική έκλεισε και μετατράπηκε σε κλίιική ΜΕΘ.

Όπως είπε, «τέσσερις ασθενείς με κορονοϊό είναι εκτός ΜΕΘ» και εξήγησε πως η απόφαση για το ποιος θα πάει σε κλίνη, όταν αδειάσει, λαμβάνεται μέσω ΚΕΠΥ.

«Δεν έχουμε γίνει Μπέργκαμο, αλλά προς τα εκεί οδεύουμε», εκτίμησε σχετικά με την κατάσταση στο νοσοκομείο, προσθέτοντας ότι είναι «μαθηματικά που δεν βγαίνουν».

«Δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι πρέπει να πεθάνουν για να γίνουν προσλήψεις», σημείωσε, εκφράζοντας το αίτημα των υγειονομικών.