Χειροπέδες για παραλαβή φακέλου με ναρκωτικά

Από υπάλληλο της Δίωξης Ναρκωτικών του ΣΔΟΕ παρέλαβε ένας άνδρας ναρκωτικά.

Νέα υπόθεση παράνομης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών εντόπισε το ΣΔΟΕ. Τις πρωινές ώρες της 11ης/3/2021 συνελήφθη, από υπαλλήλους του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε Αττικής, 49χρονος ελληνικής υπηκοότητας ο οποίος παρέλαβε ταχυδρομικό δέμα προερχόμενο από το Μεξικό, που περιείχε κατεργασμένη κάνναβη βάρους 1 κιλού και 537 γραμμαρίων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΣΔΟΕ:

Η σύλληψή του επιτεύχθηκε όταν ο 49χρονος ημεδαπός παρέλαβε το προαναφερόμενο ταχυδρομικό δέμα, από υπάλληλο του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών που προσποιείτο τον ταχυδρομικό διανομέα, κατόπιν σχετικής έγκρισης της Εισαγγελέως Εφετών Αθηνών.

Σε νομότυπη έρευνα που ακολούθησε στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκε και κατασχέθηκε επιπλέον ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης βάρους 436 γραμμαρίων. Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο συλληφθείς είχε εισαγάγει σε προγενέστερο χρόνο, πάλι από το Μεξικό, άγνωστη ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης, το υπόλοιπο της οποίας (436 γραμμάρια) βρέθηκε στην οικία του. Η συνολική κατασχεθείσα ποσότητα του 1 κιλού και 973 γραμμαρίων κατεργασμένης κάνναβης υπολογίζεται σε αξία ύψους 50.000 ευρώ.

Εναντίον του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία με τις κατηγορίες της εισαγωγής, αγοράς και κατοχής, πράξεις τελεσθείσες κατ' εξακολούθηση, και οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης.

Με σύμφωνη γνώμη των κ.κ. Εισαγγελέα και Ανακριτή, ο κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέος.