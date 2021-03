Πολιτική

Μητσοτάκης: Εθνική στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+

Συστήνεται ειδική επιτροπή με απόφαση του Πρωθυπουργού. Ποια μέλη την απαρτίζουν.

Με απόφαση του Πρωθυπουργού, συστήνεται επιτροπή με σκοπό τη σύνταξη Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+. Στόχος της Επιτροπής θα είναι η κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου που θα καθορίζει οριζόντια τη στρατηγική, τους στόχους και τις δράσεις Υπουργείων και αρμόδιων φορέων για τον σχεδιασμό, την εκπόνηση και την υλοποίηση πολιτικών για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, κυρίως στην περίοδο 2021-2023.

«Εργαζόμαστε όλοι για μία σύγχρονη και δίκαιη Ελλάδα και μία τέτοια χώρα δεν νοείται να αποκλείει ή να διαχωρίζει τους πολίτες της. Γι΄αυτό και τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα πρέπει να βρουν ισότιμη θέση στην οικονομική, πολιτική και κοινωνική ζωή της πατρίδας μας. Είναι ατομικό τους δικαίωμα αλλά είναι και υποχρέωση της πολιτείας και νομίζω ότι είναι και μία ώριμη τομή προς όφελος του εθνικού συνόλου», ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον πρώην Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) και καθηγητής Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών, Λίνος Αλέξανδρος Σισιλιάνος, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής.

«Τα θέματα της καταπολέμησης των διακρίσεων σε βάρος των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων έχουν απασχολήσει επανειλημμένως και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και την Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας. Είναι καιρός πλέον να αποκτήσουμε μία εθνική στρατηγική η οποία να ανταποκρίνεται στο διεθνές γίγνεσθαι», σημείωσε από την πλευρά του ο κ. Σισιλιάνος.

Η ανάγκη για μια στρατηγική προσέγγιση για τα ζητήματα ΛΟΑΤΚΙ+ είναι πολλαπλή. Πρώτον, πολλά από τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα είναι διαρθρωτικού χαρακτήρα, και η επίλυσή τους προϋποθέτει μια ολοκληρωμένη κυβερνητική προσέγγιση. Δεύτερον, οι προκλήσεις παραμένουν σε πολλούς τομείς και απαιτούν διατομεακές δράσεις και πολιτικές. Πρόσφατη έρευνα του ΚΜΟΠ (Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας), στο πλαίσιο της υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου FAROS κατέδειξε ότι ένα στα τρία ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα έχει δεχθεί προσβολές ή εξύβριση λόγω του σεξουαλικού του προσανατολισμού ή/και της έκφρασης ή ταυτότητας φύλου του από επαγγελματίες στον δημόσιο τομέα έστω και μία φορά. Ενώ δύο στους τρεις (63%) θεωρούν πως δεν έχουν ισότιμη πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες, σε σχέση με τα άτομα που δεν έχουν ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητα. Τρίτον, μια εθνική στρατηγική προσφέρει ένα πλαίσιο για τον εντοπισμό ζητημάτων που πρέπει ακόμη να αντιμετωπιστούν. Παρέχει επίσης μια δομή στη βάση της οποίας η Πολιτεία, οι δημόσιες υπηρεσίες, οι εκπρόσωποι των εργοδοτών και των εργαζομένων και η κοινωνία των πολιτών μπορούν να συνεργαστούν για να βρουν λύσεις. Τέταρτον, μέσω μιας στρατηγικής προσέγγισης μπορούν να συλλεχθούν στοιχεία που παρακολουθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, έτσι ώστε παρεχόμενες υπηρεσίες να μπορούν να αναθεωρηθούν και να προσαρμοστούν ώστε να καταστούν πιο αποτελεσματικές και συμπεριληπτικές. Πέμπτον, θα πρέπει να διερευνηθεί ποιες επιπλέον νομοθετικές ρυθμίσεις ή τροποποιήσεις υφιστάμενων είναι αναγκαίες προκειμένου να επιτευχθεί πλήρης ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.

Η Εθνική Στρατηγική εντάσσεται στο ευρύτερο κυβερνητικό όραμα για μια ασφαλή, δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς Ελλάδα όπου όλα τα άτομα ενθαρρύνονται να ζήσουν τη ζωή που επιθυμούν, ανεξάρτητα από τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό, ή την ταυτότητα, την έκφραση ή τα χαρακτηριστικά φύλου. Στόχος είναι η συμπερίληψη, η προστασία των δικαιωμάτων, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η ευημερία των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων έτσι ώστε να συμμετέχουν πλήρως και ισότιμα στην κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και πολιτική ζωή της χώρας μας.

Η Επιτροπή περιλαμβάνει επίσης τα εξής μέλη:

Από την ακαδημαϊκή κοινότητα:

Κατερίνα Φουντεδάκη, Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ

Λίνα Παπαδοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ

Από την κοινωνία των πολιτών:

Μαρίνα Γαλανού, Πρόεδρος Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ)

Απόστολος Καραμπαΐρης, Εκπρόσωπος του Thessaloniki Pride – Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Θεσσαλονίκης

Στέλλα Μπελιά, Πρόεδρος Οικογενειών "Ουράνιο Τόξο"

Από την Κυβέρνηση:

Πάνος Αλεξανδρής, Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Αλέξης Πατέλης, Προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού