Πολιτική

Γιάννης Λαγός: Συζητήθηκε η άρση της ασυλίας του στην Ευρωβουλή

Κεκλεισμένων των θυρών η ακρόαση στην επιτροπή νομικών θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(εικόνα αρχείου)

Της ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες, Μαρίας Αρώνη

Σήμερα το απόγευμα πραγματοποιήθηκε στην επιτροπή νομικών θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες η δεύτερη ακρόαση του πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής, Γιάννη Λαγού.

Η ακρόαση αφορούσε το δεύτερο αίτημα άρσης ασυλίας του Λαγού που κατατέθηκε, μετά την καταδίκη του για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, η ακρόαση του Γ. Λαγού έγινε, όπως προβλέπει ο κανονισμός, κεκλεισμένων των θυρών, με φυσική παρουσία και διήρκησε περίπου 40 λεπτά. Ωστόσο καμία επίσημη ενημέρωση δεν αναμένεται πριν τη σύνταξη της έκθεσης για το θέμα της ασυλίας, την οποία ανέλαβε να συντάξει νέα εισηγήτρια, η Γαλλίδα ευρωβουλευτής των Πρασίνων, Μαρί Τουσάν.

Η επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής νομικών θεμάτων για το θέμα της άρσης ασυλίας του Γιάννη Λαγού, δεν θα πραγματοποιηθεί πριν τις 12 Απριλίου, λένε οι πληροφορίες του ΑΝΤ1. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης από τη Μαρί Τουσάν, στα μέλη της επιτροπής νομικών θεμάτων, θα πρέπει να ακολουθήσει ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας του Λαγού, για να περάσει η υπόθεση στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας που είναι η ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών αναμένεται πριν από το καλοκαίρι, ανέφεραν πηγές της Ευρωβουλής στον ΑΝΤ1.