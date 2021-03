Κοινωνία

Έκαψαν αυτοκίνητα σε αντιπροσωπεία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη καταστροφή υπέστησαν πολλά αυτοκίνητα από τον εμπρησμό.

Πέντε οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς και τρία υπέστησαν μικρότερες ζημιές, από τον εμπρησμό σε αντιπροσωπεία αυτοκίνητων, στην Καισαριανή.

Τα οχήματα που κάηκαν δεν ήταν το ένα δίπλα στο άλλο, αλλά σποραδικά στο χώρο.

Οι φωτιές ξέσπασαν στη 1:30 περίπου τα ξημερώματα της Πέμπτης, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πως άκουσαν εκρήξεις.

Στο σημείο έσπευσαν 13 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση.

Οι δράστες έχουν καταγραφεί σε κάμερες ασφαλείας.

Η αντιπροσωπεία βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Ματ.