Υγεία - Περιβάλλον

Σκουτέλης: Δεν ξέρω αν μπορούμε να επωμιστούμε το βάρος άρσης του lockdown

Ο καθηγητής και μέλος της Επιτροπής για τα μέτρα, την εφαρμογή τους, την άρση τους την αυριανή σύσκεψη που θα κρίνει πολλά.

«Είμαστε στο ζενίθ της επιθυμίας για άνοιγμα και στο ναδίρ της εφαρμογής των μέτρων», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο καθηγητής και μέλος της Επιτροπής Αθανάσιος Σκουτέλης, υπογραμμίζοντας πως το μόνο που προχωρά είναι ο εμβολιασμός.

«Ο μόνος τρόπος για να ανοίξουμε είναι η πιστή τήρηση των μέτρων στο μέγιστο βαθμό, όμως η μέχρι τώρα εμπειρία έχει δείξει ότι δεν τα τηρούμε», απάντησε σε σχετικό ερώτημα.

Δεχόμενος «παρατήρηση» για το μείγμα των μέτρων που εφαρμόζονται, εξήγησε ότι η παρούσα εκτόξευση των κρουσμάτων «δεν ξέρουμε ποιων μέτρων το αποτέλεσμα είναι», αναφέροντας ότι θα μπορούσε να είναι και από τις διαδηλώσεις.

«Από την άλλη, αν δεν εφαρμόζονταν κι αυτά τα μέτρα, ίσως να ήμασταν χειρότερα», εκτίμησε, συμπληρώνοντας πως «θα δούμε αύριο τι θα αποφασίσει η Επιτροπή, γιατί η υπομονή έχει φτάσει τα όρια για όλους».

Ερωτηθείς ιδιαίτερα αν είναι υπέρ της άρσης των μέτρων, απάντησε πως «το θέμα είναι πότε και κάτω από ποιες προϋποθέσεις».

«Τώρα δεν ξέρω αν είμαστε ικανοί να επωμιστούμε το βάρος», τόνισε εξηγώντας ότι αναφέρεται αποκλειστικά στο ΕΣΥ».

«Μην ξεχνάμε τον τουρισμό, το θέμα δεν να έρθουν, αλλά πού θα πάνε οι εμβολιασμένοι», κατέληξε.