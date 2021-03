Αθλητικά

Άρσεναλ – Ολυμπιακός: Στο Λονδίνο για το θαύμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έφτασε η ώρα για τον κρίσιμο αγώνα στο Emirates. Η αποστολή των "ερυθρολεύκων" και οι δηλώσεις του Μαρτίνς.

Έφτασε η ώρα στον Ολυμπιακό για τον κρίσιμο αγώνα απόψε (19.55) με την Άρσεναλ, στο Emirates. Η υπόθεση πρόκριση βέβαια στους «8» του Europa League καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη, μετά το 3-1 υπέρ των Λονδρέζων στον πρώτο αγώνα, στο «Γ. Καραϊσκάκης».



Ο Πέδρο Μαρτίνς θα έχει στη διάθεσή του τον Ουσεϊνού Μπα, ενώ εκτός αποστολής έμειναν οι Χασάν και Βαλμπουενά, μαζί με τον Σεμέδο που κρίθηκε τελικά ανέτοιμος και δεν θα ταξιδέψει στο Λονδίνο, παρά την επιθυμία του να μπει στην αποστολή.



Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Σα, Τζολάκης, Καραργύρης, Λαλά, Ανδρούτσος, Ντρέγκερ, Παπασταθόπουλος, Μπα, Χολέμπας, Ρέαμπτσιουκ, Σουρλής, Εμβιλά, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Μασούρας, Βρουσάι, Μπρούμα, Ραντζέλοβιτς, Φορτούνης και Ελ Αραμπί.

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, πριν από την αναμέτρηση με την Άρσεναλ, Πέδρο Μαρτίνς και Ελ Αραμπί τόνισαν ότι όλοι στον Ολυμπιακό πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν την ανατροπή και να προκριθούν.



«Η νοοτροπία μας είναι ίδια. Η νοοτροπία δεν αλλάζει. Ξέρουμε ότι έχουμε μειονέκτημα, αλλά στο ποδόσφαιρο γίνονται όλα. Πάμε με θετική σκέψη παρά το γεγονός ότι ξέρουμε η Άρσεναλ έχει το προβάδισμα. Σκεφτόμαστε θετικά. Είμαστε καλά προετοιμασμένοι, δυνατοί και έτοιμοι να τα δώσουμε όλα. Ξέρουμε ότι οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος μας. Να σας θυμίσω ότι πέρσι είχαμε δεχτεί ένα γκολ. Κανείς δεν το πίστευε. Εμείς το πιστέψαμε και τα καταφέραμε. Φέτος τα πράγματα είναι δύσκολα, πρέπει να πετύχουμε τρία γκολ. Έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα και το πιστεύουμε», δήλωσε ο Πορτογάλος τεχνικός των «ερυθρόλευκων».

«Κλειδί για τον Ολυμπιακό στον αγώνα με την Άρσεναλ θα είναι να βάλει γκολ στο πρώτο ημίχρονο, μετά το 1-3 του πρώτου αγώνα στο Φάληρο». Αυτό υποστήριξε στη συνέντευξη Τύπου ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί, ο οποίος θέλει να επαναλάβει εφέτος ό,τι έκανε πέρυσι στο Λονδίνο, να σκοράρει στο τέλος και να δώσει πρόκριση στους «ερυθρόλευκους», αυτή τη φορά στα προημιτελικά του Europa League.