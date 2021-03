Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Τα εμβόλια έφτασαν και στην... Ανταρκτική (εικόνες)

Η Ανταρκτική ηταν η τελευταία ήπειρος όπου διαγνώστηκε κρούσμα του νέου κορονοϊού.

Η εκστρατεία ανοσοποίησης για τον νέο κορονοϊό έφθασε στην Ανταρκτική: 49 άνθρωποι, μέλη των ένοπλων δυνάμεων, ερευνητές και δημόσιοι λειτουργοί, οι οποίοι σταθμεύουν σε στρατιωτική βάση, έλαβαν την πρώτη δόση των εμβολίων τους την Κυριακή, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Χιλής.

Η Ανταρκτική είναι η τελευταία ήπειρος όπου διαγνώστηκε κρούσμα του νέου κορονοϊού. Για μήνες, η περιοχή που καλύπτεται από χιόνι και πάγο το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου παρέμενε αλώβητη από την πανδημία, χάρη στα αυστηρά μέτρα ελέγχου και την ακύρωση όλων των επισκέψεων τουριστών.

Όλο το μη απολύτως απαραίτητο προσωπικό απομακρύνθηκε όταν εκδηλώθηκε η πανδημία, ενώ αποφασίστηκε επίσης να απαγορευθεί κάθε επαφή μεταξύ του προσωπικού των στρατιωτικών και των επιστημονικών βάσεων που είναι εγκατεστημένες εκεί.

Μολαταύτα την 21η Δεκεμβρίου εντοπίστηκε εστία μόλυνσης με 36 ανθρώπους, ανάμεσά τους 26 στρατιωτικούς, να προσβάλλονται από τον SARS-CoV-2 σε βάση των ενόπλων δυνάμεων της Χιλής.

Επιπλέον δόσεις εμβολίων που παραλήφθηκαν στα τέλη της περασμένης εβδομάδας από την Πούντα Αρένας, 3.500 χιλιόμετρα από το Σαντιάγο, θα επιτρέψουν να ανοσοποιηθεί το προσωπικό άλλων δύο βάσεων. Όμως, λόγω των καιρικών συνθηκών, δεν έχουν ακόμη μπορέσει να παραδοθούν, διευκρίνισε το επιτελείο.

Η Χιλή (19 εκατ. κάτοικοι) ξεπέρασε προχθές Τρίτη το όριο των πέντε εκατομμυρίων πολιτών που έχουν λάβει τουλάχιστον τη μία δόση του εμβολίου τους για τον νέο κορονοϊό, δύο εβδομάδες νωρίτερα από την προθεσμία που είχε ορίσει η κυβέρνηση.