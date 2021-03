Κοινωνία

Κρήτη: Το “μοιραίο” βαρέλι και η δεύτερη μάχη του παιδιού να κρατηθεί στην ζωή (εικόνες)

Συγκλονίζει η περιπέτεια του μικρού που μάχεται για να παραμείνει στη ζωή. «Αγώνας δρόμου» από τους γιατρούς.

Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ, το τριών περίπου ετών αγοράκι που χθες το απόγευμα, εντοπίστηκε μέσα σε βαρέλι με νερό, στο χωριό Λιγόρτυνος του δήμου Αρχανών Αστερουσίων Ηρακλείου.

Σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ Γιώργος Χαλκιαδάκης, είπε ότι το αγόρι από τη στιγμή που έφτασε στο νοσοκομείο, επιχειρήθηκε από το σύνολο του ιατρικού προσωπικού να σταθεροποιηθεί, ενώ η προσπάθεια να παραμείνει στη ζωή, συνεχίζεται μέχρι και αυτή την ώρα.

«Το μικρό αγόρι είναι σε πολύ βαριά κατάσταση. Νοσηλεύεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων διασωληνωμένο», επεσήμανε μιλώντας στο cretapost ο Γ. Χαλκιαδάκης, υπογραμμίζοντας πως «κάθε ώρα που περνάει είναι ιδιαίτερα κρίσιμη».

Μάλιστα, ακόμα δεν έχει αποσαφηνιστεί η «ζημιά» που ίσως έχει γίνει σε εγκέφαλο και ζωτικά όργανα καθώς όπως τόνισε ο κ. Χαλκιαδάκης «πρώτα πρέπει να σταθεροποιηθεί η κατάστασή του και μετά να γίνουν αυτές οι εξετάσεις».

Το παιδί μεταφέρθηκε, σύμφωνα με το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία, χωρίς τις αισθήσεις του στο Κέντρο Υγείας Χάρακα, όπου έπειτα από δυόμισι ώρες προσπαθειών, κατέγραψε καρδιακό παλμό. Διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο ΠΑΓΝΗ, όπου διανύει κρίσιμες ώρες.

Ως ένα μικρό «θαύμα», χάρη στην επιμονή των γιατρών του Κέντρου Υγείας και των διασωστών του ΕΚΑΒ, χαρακτήρισε την εξέλιξη μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ Κρήτης Λένα Μπορμπουδάκη.

O τελευταίος διάλογος του παιδιού με τη γειτόνισσα και τη γιαγιά του

Η μαρτυρία της γειτόνισσας είναι καθηλωτική καθώς περιγράφει καρέ – καρέ τα όσα εκτυλίχθηκαν χθες με πρωταγωνιστή το 2χρονο αγοράκι.

Μάλιστα, ο τελευταίος διάλογος που φαίνεται να είχε το μικρό παιδί ήταν με την γειτόνισσα αλλά και τη γιαγιά του λίγα λεπτά πριν εξαφανιστεί και βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο πηγάδι.

«Εγώ ήμουν εδώ στο σπίτι και ήταν και το παιδί εδώ. Είχε έρθει με τη γιαγιά του που ήθελε ν’ αγοράσει κάτι προικιά και τα έχει ο γαμπρός μου. Βλέπω το παιδί και τον ρωτάω «Τι κάνεις παιδί μου, έλα εδώ να κάτσουμε» και μου απαντά «θα πάω σπίτι».Του λέει η γιαγιά του «κάτσε εδώ να κάνεις νανάκια» και το παιδί απάντησε: 'όχι θα πάω σπίτι' κι έτρεχε μπροστά και πήγαινε προς το σπίτι και πίσω η μαμά του με το παιδί», επεσήμανε η γειτόνισσα στο cretapost λέγοντας πως όλοι γνώριζαν πως το παιδί θα ήταν στο σπίτι του.

Η εξαφάνιση και η… τραγωδία

Δέκα λεπτά μετά απ’ αυτό, ο εργάτης που τοποθετούσε τα πλακάκια στο σπίτι αναρωτήθηκε πού ήταν το παιδί και άρχισε να το ψάχνει.

«Δεν πέρασαν δέκα λεπτά απ’ όταν έφυγε ο μικρός με τη μαμά του και ο εργάτης που ήταν στην οικοδομή έρχεται και αναζητά το παιδί ρωτώντας μας αν ήταν μαζί μας. Του απαντάμε αρνητικά λέγοντας ότι έχει πάει σπίτι. Μας λέει ότι στο σπίτι δεν είναι. Ξαναφεύγει και έψαχναν μαζί με τη γιαγιά. Η γιαγιά του έψαχνε στο σπίτι, αλλά δεν τον βρήκε. Όταν βγήκε, είδε το βαρέλι και το παιδί μέσα στο νερό και αναίσθητο. Το νερό έφτανε στη μέση του βαρελιού. Αν ήταν λιγότερο το νερό δεν θα πήγαινε το παιδί. Ωστόσο ήταν κάτω από τη μέση και υπήρχαν κάτι τούβλα που πάτησε το παιδί για να αγγίξει το νερό και στην προσπάθειά του έπεσε μέσα.

Άκουσα ουρλιαχτά και πήγα και μου είπαν πως το παιδί έπεσε στο βαρέλι και πνίγηκε», ανέφερε χαρακτηριστικά η γειτόνισσα.

Από τον θάνατο στην… επαναφορά

Η μητέρα κι ο παππούς μαζί με τους υπόλοιπους συγγενείς πήγαν στο Κέντρο Υγείας το άτυχο παιδί. Στο σπίτι έμεινε η γειτόνισσα και η γιαγιά του παιδιού που περίμεναν πάνω από ένα τηλέφωνο για να μάθουν τα νέα.

«Πηγαίνουν το παιδί στο Κέντρο Υγείας Χάρακα και ήταν εκεί μέχρι τις 8. Μας ήρθε ειδοποίηση ότι πέθανε το παιδί. Αδειάσαμε σπίτι και αυλές για να φέρουν το παιδί και η γιαγιά φόρεσε μαύρα. Μετά ήρθε ο παπάς, ωστόσο μας πήραν τηλέφωνο και μας είπαν ότι ο μικρός θα πάει στο νεκροτομείο. Λίγο μετά όμω,ς μας πήραν τηλέφωνο και μας είπαν ότι το παιδί αναπνέει. Τότε κάναμε όλοι το σταυρό μας. Το πήγαιναν για νεκροψία και τελικά ανέπνευσε. Ήταν θαύμα. Εμείς ξέραμε δύο ώρες πως το παιδί ήταν πεθαμένο. Και η γιαγιά του έλεγε στον παπά να γίνει ένα θαύμα για το παιδί και τελικά έγινε. Να γίνει τώρα και δεύτερο θαύμα να γίνει καλά το παιδί», τόνισε χαρακτηριστικά η γειτόνισσα.

