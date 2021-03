Πολιτική

Lockdown - Πελώνη: Μέτρα με “βαλβίδες” αποσυμπίεσης

Συνεδριάζει την Παρασκευή η Επιτροπή των Λοιμωξιολόγων. Ανησυχία για την πίεση στο ΕΣΥ και το πλάνο για την ενίσχυσή του.

«Η επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα και ιδίως στην Αττική, αλλά όχι μόνο, παραμένει βεβαρυμένη και το Σύστημα Υγείας εξακολουθεί να δέχεται μεγάλη πίεση», τόνισε η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη ξεκινώντας την εξ αποστάσεως ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Τα συνολικά δεδομένα θα εξεταστούν αύριο από την Επιτροπή των Λοιμωξιολόγων η οποία θα καταθέσει τις εισηγήσεις της και η κυβέρνηση θα πάρει αποφάσεις για τα επόμενα βήματα», είπε η κ. Πελώνη.

«Στόχος όπως τόνισε χθες ο πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο CNN είναι να δούμε έξυπνα πώς από τη μία θα επιτρέψουμε περισσότερες δραστηριότητες χωρίς από την άλλη να κάνουμε συμβιβασμούς στη βασική στρατηγική μας για την ανάσχεση της πανδημίας», πρόσθεσε η κυβερνητική εκπρόσωπος.

«Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η κόπωση που υπάρχει στην κοινωνία και αναζητούνται βαλβίδες αποσυμπίεσης που μπορεί να ενεργοποιηθούν σ' έναν κοντινό ορίζοντα. Πάντοτε βέβαια με κανόνες και αυξημένη προσοχή».

Η κυβέρνηση κάνει ένα ακόμη βήμα στην εφαρμογή του σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την ενίσχυση του ΕΣΥ

Η κ. Πελώνη συνεχίζοντας την ενημέρωση, επεσήμανε πως «την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση κάνει ένα ακόμη βήμα στην εφαρμογή του σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την ενίσχυση του Ε.Σ.Υ. ειδικά στην Αττική. Ήδη δύο ιδιωτικές δομές -το Λητώ και το Ιατρικό Περιστερίου- νοσηλεύουν Covid περιστατικά, ενώ το νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν έχει μπει στην εφημερία του Ε.Σ.Υ. για non-covid περιστατικά. Το στρατιωτικό νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ έχει μετατραπεί σε non Covid νοσοκομείο και το ΩΝΑΣΕΙΟ Καρδιοχειρουργικό Κέντρο εφημερεύει καθημερινά για όλα τα επείγοντα καρδιοχειρουργικά περιστατικά Αττικής και Νοτίου Ελλάδος».

Και συμπλήρωσε: «Για μια ακόμη φορά, όλη η Ελλάδα λειτουργεί και πάλι ως μια Υγειονομική Περιφέρεια. Παράλληλα, ο ιδιωτικός τομέας παραχωρεί στις δύο Υγειονομικές Περιφέρειες της Αττικής, άλλες 550 κλίνες από τις οποίες οι 450 non Covid και οι 100 Covid.

Το Hellenic Health Care Group παραχωρεί 300 κλίνες. Το ΙΑΣΩ GROUP 100 κλίνες.

Ο Όμιλος Αθηνών 50.

Ο Όμιλος ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 60.

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 40

Επιπλέον:

Το νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός μετατρέπεται σε νοσοκομείο Covid.

Το Γενικό Νοσοκομείο της Αεροπορίας 251 μπαίνει στις εφημερίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας για non Covid περιστατικά.

Το Σισμανόγλειο θα ενισχυθεί με 10 επιπλέον πολυδύναμες Μ.Ε.Θ. Covid.

Παράλληλα, παραδίδονται σήμερα στα νοσοκομεία της Αττικής, 900 αναπνευστικές συσκευές υψηλής ροής οξυγόνου».

Ιδιαίτερα θετικό γεγονός ότι η ΕΕ υιοθέτησε την πρόταση Μητσοτάκη για ένα Ψηφιακό «Πράσινο» Πιστοποιητικό

Αναφορικά με τους εμβολιασμούς, η κυβερνητική εκπρόσωπος τόνισε πως «όπως είναι καλά γνωστό, οι εμβολιασμοί στη χώρα μας προχωρούν με ασφάλεια, υποδειγματικό τρόπο και γρήγορους ρυθμούς, ανάλογα πάντα με τις ροές που φτάνουν. Έχουν ήδη ξεπεράσει το 1.345.000 και περισσότεροι από 915.000 συμπολίτες μας έχουν κάνει τουλάχιστον την πρώτη δόση.

Σημειώνεται ότι έχει ήδη ενεργοποιηθεί η δυνατότητα προγραμματισμού ραντεβού για τους εκπαιδευτικούς, τις μαθήτριες και τους μαθητές άνω των 16 ετών των Σχολικών Μονάδων της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που έχουν υποβάλει αίτηση για εμβολιασμό και μπορούν άμεσα να προγραμματίσουν τα ραντεβού τους».

Ακόμη πως «από αύριο ανοίγει η πλατφόρμα για τα ραντεβού των συμπολιτών μας - περίπου 250.000 - με υποκείμενα νοσήματα πολύ υψηλού κινδύνου.

Θα ακολουθήσει, στις 26 Μαρτίου, το άνοιγμα της πλατφόρμας για τα ραντεβού συμπολιτών μας της ηλικιακής ομάδας των 70-74 ετών και τις αμέσως επόμενες ημέρες - στις αρχές Απριλίου- θα ακολουθήσει το άνοιγμα της πλατφόρμας για τα ραντεβού των συμπολιτών μας της ηλικιακής ομάδας 65-69 ετών».

Όπως υπογράμμισε η κ. Πελώνη «εκτιμάται μάλιστα ότι τον Απρίλιο θα γίνουν 1.500.000 εμβολιασμοί -περισσότεροι δηλαδή από όσους έχουν γίνει μέχρι σήμερα- χωρίς να συμπεριλαμβάνονται σε αυτούς τα εμβόλια της Johnson & Johnson τον αριθμό των οποίων θα γνωρίζουμε τις επόμενες ημέρες».

Αναφερόμενη στη συνέχεια στο Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Εμβολιασμού, η κυβερνητική εκπρόσωπος χαρακτήρισε «ιδιαίτερα θετικό για τη χώρα μας είναι το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή - όπως ανακοίνωσε χθες η πρόεδρός τη Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν - υιοθέτησε πλήρως την πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για ένα Ψηφιακό «Πράσινο» Πιστοποιητικό με το οποίο οι Ευρωπαίοι πολίτες θα μπορούν και πάλι να έχουν εύκολη μετακίνηση εντός της Ε.Ε.».

Και εξήγησε: «Το πιστοποιητικό αυτό -όπως από την αρχή είχε διευκρινίσει ο Πρωθυπουργός- θα λειτουργεί σαν λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας, καθώς θα απαλλάσσει τους ταξιδιώτες από γραφειοκρατικές διαδικασίες και ταλαιπωρία, καλύπτοντας τρεις τύπους πιστοποιητικών: πιστοποιητικά εμβολιασμού, πιστοποιητικά τεστ και πιστοποιητικά για άτομα που έχουν αναρρώσει από την COVID-19.

Προφανώς, λοιπόν, δεν πρόκειται για «πιστοποιητικό επιπολαιότητας και πολιτικής ανικανότητας», ούτε για πρωτοβουλία «καταδικασμένη να αποτύχει», αλλά για μια σημαντική επιτυχία των προσπαθειών του Πρωθυπουργού που θα συμβάλει στη διευκόλυνση και την τόνωση των τουριστικών ροών προς τη χώρα μας».

Για 30ετές ομόλογο: Ψήφος εμπιστοσύνης της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική της τοποθέτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών η κυβερνητική εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην Οικονομία και επεσήμανε πως «χθες το ελληνικό Δημόσιο πέτυχε κάτι που -όπως τόνισε ο πρωθυπουργός- ήταν αδιανόητο πριν από δύο χρόνια. Για πρώτη φορά από το 2008 προχώρησε στην έκδοση 30ετους ομολόγου και άντλησε 2,5 δισ. ευρώ με χαμηλό επιτόκιο 1,956%.

Η εξέλιξη αυτή -και μάλιστα την ώρα που επικρατεί διεθνής αβεβαιότητα εξαιτίας της πανδημίας- αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στη διαχείριση, τις δυνατότητες και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Είναι μάλιστα εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι οι προσφορές ήταν υπερδεκαπλάσιες του ποσού που ζητήθηκε και το 90% πήγε σε ξένους επενδυτές».