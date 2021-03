Κοινωνία

Το ιατρικό ανακοινωθέν για το αγοράκι που επέστρεψε στην ζωή

Πανελλήνια συγκίνηση για το αγοράκι που έπεσε στο βαρέλι και είναι μεταξύ ζωής και θανάτου. Με αεροβάπτιση έλαβε το όνομα Ζαχαρίας. Το ιατρικό ανακοινωθέν.

Φτωχή χαρακτηρίζεται από τον Διοικητή του ΠΑΓΝΗ Γιώργο Χαλκιαδάκη, η ανταπόκριση, στην πολλαπλή υποστήριξη που δέχεται με όλα τα μέσα, του 3χρονου αγοριού που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του χθες το απόγευμα μέσα σε βαρέλι και το οποίο νοσηλεύεται σε βαριά κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση όταν έφτασε στο ΠΑΓΝΗ εμφάνιζε υποθερμία (28 βαθμοί Κελσίου) και μυδρίαση. «Τέθηκε άμεσα σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, τοποθετήθηκαν συσκευές επαναθέρμανσης, δόθηκαν τα ενδεδειγμένα αγγειοδραστικά φάρμακα, ενδοφλέβια υγρά, παράγωγα αίματος, καθώς και λοιπή φαρμακευτική αγωγή (αντιβίωση, γαστροπροστασία)», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Επίσης, αναφέρεται ότι το παιδί βρίσκεται σε συνεχή παρακολούθηση των ζωτικών του σημείων, γίνεται κλινικός, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος των οργανικών συστημάτων και υποστηρίζεται πολλαπλώς, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης συνδρόμου μετά από ανακοπή. «Παρά την πολλαπλή υποστήριξη με όλα τα μέσα, η ανταπόκριση του ασθενή είναι φτωχή. Υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τους γονείς του παιδιού οι οποίοι ενημερώθηκαν για την βαριά κατάσταση και την κακή πρόγνωση», καταλήγει η ανακοίνωση.

Με αεροβάπτιση έλαβε το όνομα Ζαχαρίας

Μετά από αίτημα των γονιών του, στο αγοράκι έγινε αεροβάπτιση, ενώ το όνομα που του δόθηκε είναι Ζαχαρίας.

Συγγενείς και φίλοι έχουν σπεύσει στο πλευρό της οικογένειας, όσο το επιτρέπουν τα μέτρα που είναι σε ισχύ στο νοσοκομείο, να συμπαρασταθούν, να δώσουν ένα ψήγμα βοήθειας, όσο αυτό είναι δυνατό. Προσευχές και αναφιλητά γίνονται ένα στους διαδρόμους του νοσηλευτικού ιδρύματος.

O τελευταίος διάλογος του παιδιού με τη γειτόνισσα και τη γιαγιά του

Η μαρτυρία της γειτόνισσας είναι καθηλωτική καθώς περιγράφει καρέ – καρέ τα όσα εκτυλίχθηκαν χθες με πρωταγωνιστή το 3χρονο αγοράκι.

Μάλιστα, ο τελευταίος διάλογος που φαίνεται να είχε το μικρό παιδί ήταν με την γειτόνισσα αλλά και τη γιαγιά του λίγα λεπτά πριν εξαφανιστεί και βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο πηγάδι.

«Εγώ ήμουν εδώ στο σπίτι και ήταν και το παιδί εδώ. Είχε έρθει με τη γιαγιά του που ήθελε ν’ αγοράσει κάτι προικιά και τα έχει ο γαμπρός μου. Βλέπω το παιδί και τον ρωτάω «Τι κάνεις παιδί μου, έλα εδώ να κάτσουμε» και μου απαντά «θα πάω σπίτι».Του λέει η γιαγιά του «κάτσε εδώ να κάνεις νανάκια» και το παιδί απάντησε: 'όχι θα πάω σπίτι' κι έτρεχε μπροστά και πήγαινε προς το σπίτι και πίσω η μαμά του με το παιδί», επεσήμανε η γειτόνισσα στο cretapost λέγοντας πως όλοι γνώριζαν πως το παιδί θα ήταν στο σπίτι του.

Η εξαφάνιση και η… τραγωδία

Δέκα λεπτά μετά απ’ αυτό, ο εργάτης που τοποθετούσε τα πλακάκια στο σπίτι αναρωτήθηκε πού ήταν το παιδί και άρχισε να το ψάχνει.

«Δεν πέρασαν δέκα λεπτά απ’ όταν έφυγε ο μικρός με τη μαμά του και ο εργάτης που ήταν στην οικοδομή έρχεται και αναζητά το παιδί ρωτώντας μας αν ήταν μαζί μας. Του απαντάμε αρνητικά λέγοντας ότι έχει πάει σπίτι. Μας λέει ότι στο σπίτι δεν είναι. Ξαναφεύγει και έψαχναν μαζί με τη γιαγιά. Η γιαγιά του έψαχνε στο σπίτι, αλλά δεν τον βρήκε. Όταν βγήκε, είδε το βαρέλι και το παιδί μέσα στο νερό και αναίσθητο. Το νερό έφτανε στη μέση του βαρελιού. Αν ήταν λιγότερο το νερό δεν θα πήγαινε το παιδί. Ωστόσο ήταν κάτω από τη μέση και υπήρχαν κάτι τούβλα που πάτησε το παιδί για να αγγίξει το νερό και στην προσπάθειά του έπεσε μέσα.

Άκουσα ουρλιαχτά και πήγα και μου είπαν πως το παιδί έπεσε στο βαρέλι και πνίγηκε», ανέφερε χαρακτηριστικά η γειτόνισσα.

Από τον θάνατο στην… επαναφορά

Η μητέρα κι ο παππούς μαζί με τους υπόλοιπους συγγενείς πήγαν στο Κέντρο Υγείας το άτυχο παιδί. Στο σπίτι έμεινε η γειτόνισσα και η γιαγιά του παιδιού που περίμεναν πάνω από ένα τηλέφωνο για να μάθουν τα νέα.

«Πηγαίνουν το παιδί στο Κέντρο Υγείας Χάρακα και ήταν εκεί μέχρι τις 8. Μας ήρθε ειδοποίηση ότι πέθανε το παιδί. Αδειάσαμε σπίτι και αυλές για να φέρουν το παιδί και η γιαγιά φόρεσε μαύρα. Μετά ήρθε ο παπάς, ωστόσο μας πήραν τηλέφωνο και μας είπαν ότι ο μικρός θα πάει στο νεκροτομείο. Λίγο μετά όμω,ς μας πήραν τηλέφωνο και μας είπαν ότι το παιδί αναπνέει. Τότε κάναμε όλοι το σταυρό μας. Το πήγαιναν για νεκροψία και τελικά ανέπνευσε. Ήταν θαύμα. Εμείς ξέραμε δύο ώρες πως το παιδί ήταν πεθαμένο. Και η γιαγιά του έλεγε στον παπά να γίνει ένα θαύμα για το παιδί και τελικά έγινε. Να γίνει τώρα και δεύτερο θαύμα να γίνει καλά το παιδί», τόνισε χαρακτηριστικά η γειτόνισσα.

Πηγή: cretalive.gr