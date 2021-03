Life

“The 2Night Show”: Πρώτη αποκλειστική συνέντευξη του Good Job Nicky (βίντεο)

Ο ταλαντούχος τραγουδιστής, γιος του Γιάννη Πάριου και της Σοφίας Αλιμπέρτη, εξηγεί γιατί έκρυβε από όλους την επιθυμία του να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι. Τι είπε για τους γονείς του και τα αδέρφια του.