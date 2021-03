Κοινωνία

Missing Alert για τον αδελφό του Δημήτρη Άνθη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αγωνία για την εξαφάνιση του Ευστάθιου Άνθη. Πού και πότε χάθηκαν τα ίχνη του 33χρονου. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε.

Στις 8 Μαρτίου εξαφανίστηκε από την περιοχή του Πλίμουθ, στην Αγγλία, ο Ευστάθιος Άνθης, 33 ετών, αδερφού του ηθοποιού Δημήτρη Άνθη.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνισή του στις 14 Μαρτίου, και επικοινώνησε άμεσα με τον αρμόδιο συνεργαζόμενο φορέα στην Αγγλία, Missing People UK, ο οποίος είχε προβεί σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του Ευστάθιου Άνθη, στην Αγγλία. Στις 19 Μαρτίου το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου και στην Ελλάδα, κατόπιν αιτήματος των συγγενών του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Άνθης Ευστάθιος έχει ύψος 1,80 μ., έχει κανονικό βάρος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε μουσταρδί μπουφάν και τζιν παντελόνι.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εν λόγω εξαφάνιση, έχει ενεργοποιήσει όλες τις συνεργασίες του, όπως την Interpol, τις Αστυνομικές Αρχές του Manchester, την Ελληνική Αστυνομία και τον αρμόδιο συνεργαζόμενο φορέα Missing People UK, ώστε να βρεθεί ο Άνθης Ευστάθιος το συντομότερο δυνατόν.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.