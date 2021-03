Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Πόσες μολύνσεις και σε ποιες περιοχές της χώρας εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τα στοιχεία από τον ΕΟΔΥ. "Μαύρο" ρεκόρ θανάτων για το 2021.

Δεκάδες θάνατοι προστέθηκαν την Παρασκευή στην «μαύρη λίστα» των θυμάτων από τον κορονοϊό στην Ελλάδα, η οποία καταγράφει νέο θλιβερό ρεκόρ απωλειών από επιλοκές του covid-19 για το 2021.

Την ίδια ώρα υψηλός είναι και ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ, ενώ ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 2785 νέα κρούσματα κορονοϊού.

Στην Αττική οι νέες μολύνσεις που καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο είναι 1281, εκ των οποίων 197 στον Πειραιά, ενώ στη Θεσσαλονίκη τα νέα κρούσματα είναι 302. Στην Πάτρα 151 άνθρωποι μολύνθηκαν τις τελευταίες ώρες.

Η γεωγραφική κατανομή των 2785 νέων κρουσμάτων covid-19 που ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΥ έχει ως εξής:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκεθση του ΕΟΔΥ: