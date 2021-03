Τεχνολογία - Επιστήμη

Μαγιορκίνης: συναντήσεις μόνο σε ανοιχτούς χώρους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κ. Μαγιορκίνης ανέφερε ότι στο επίκεντρο της διασποράς του ιού είναι οι άτυπες κοινωνικές συγκεντρώσεις όπου η μάσκα δεν χρησιμοποιείται.

Η πιθανότητα να έρθουμε σε επαφή με κάποιον που είναι φορέας του κορονοϊού είναι πιο αυξημένη σήμερα από ποτέ, παρατήρησε κατά την καθιερωμένη ενημέρωση ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Γκίκας Μαγιορκίνης.

Ο ίδιος επισήμανε πως «ενδείξεις αποσυμπίεσης του ΕΣΥ δεν υπάρχουν» και αυτό θα χρειαστεί τουλάχιστον δύο εβδομάδες για να γίνει, ανέφερε. Η επιβάρυνση του επιδημιολογικού φορτίου στην Αττική την τελευταία εβδομάδα αυξήθηκε κατά 15%, ενώ ο δείκτης Rt παραμένει πάνω από το 1. Οι ηλικίες που καταγράφουν τα περισσότερα κρούσματα είναι οι 40-65 και ακολουθούν οι 18-39.

Ο κ. Μαγιορκίνης ανέφερε ότι στο επίκεντρο της διασποράς του ιού είναι οι άτυπες κοινωνικές συγκεντρώσεις όπου η μάσκα δεν χρησιμοποιείται και γι' αυτό συνέστησε περιορισμό των επαφών και πρότεινε οι συναντήσεις να γίνονται σε ανοιχτούς και καλά αεριζόμενους χώρους.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση που αφορούσε το εμβόλιο και την ανοσία που δημιουργεί σε σχέση με την ανοσία όσων έχουν ήδη νοσήσει από τον κορονοϊό, είπε ότι «η ανοσία από το εμβόλιο είναι πιο ισχυρή γι' αυτό και όσοι έχουν περάσει τον κορονοϊό καλούνται να εμβολιαστούν». Μέχρι στιγμής το πιο σημαντικό μέτρο στη μάχη κατά του κορονοϊού παραμένει ο εμβολιασμός, κατέληξε.