Πολιτική

Μπακογιάννης σε Ιμάμογλου: να χτίσουμε γέφυρες αλληλοκατανόησης και φιλίας (εικόνες)

Στο Φανάρι βρέθηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων. Τι συζήτησε με τον Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης και τον Οικουμενικό Πατριάρχη.

Mε τον Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου συναντήθηκε σήμερα ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης στο πλαίσιο της επίσκεψης του στην Πόλη.

Στην συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης σε πολύ καλό κλίμα, οι δύο άνδρες συζήτησαν κοινά θέματα μεταξύ των δύο δήμων, υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης και συμφώνησαν να υπάρξει περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων ανάμεσα στις δύο πόλεις. Οι δύο Δήμαρχοι, μεταξύ άλλων, παρουσίασαν και αντάλλαξαν καλές πρακτικές με στόχο την περαιτέρω προστασία της δημόσιας υγείας, τη θωράκιση του περιβάλλοντος με σύγχρονους περιβαλλοντικούς όρους, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά και τη διεύρυνση της συνεργασίας των δύο πόλεων στους τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού.

Ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης κ. Εκρέμ Ιμάμογλου δήλωσε: «Συναντηθήκαμε σήμερα για να χτίσουμε τη γέφυρα ειρήνης και φιλίας μεταξύ Αθήνας και Κωνσταντινούπολης. Ως δήμαρχοι δύο μητροπολιτικών πόλεων, γνωρίζουμε το πόσο σημαντικές είναι οι σχέσεις γειτονίας και φιλίας μεταξύ των πόλεων και των χωρών μας. Ως δήμαρχοι Αθήνας και Κωνσταντινούπολης έχουμε σκοπό να προχωρήσουμε σε κοινές πρωτοβουλίες και να έχουμε ανταλλαγή ιδεών που μπορεί να αποτελέσουν παράδειγμα και για άλλους δήμους, σε τομείς όπως η διαχείριση των πόλεων στη διάρκεια της πανδημίας, η διαχείριση της μετανάστευσης, η ετοιμότητα σε περίπτωση σεισμών, τα περιβαλλοντικά προβλήματα που απειλούν τις πόλεις μας. Ο διάλογος και η φιλία δεν αποτελούν ποτέ χαμένη υπόθεση. Και όλοι κερδίζουν από την κοινή λογική. Οι κοινές συνιστώσες στην οικονομία, στην κοινωνία και στον πολιτισμό σε Αθήνα και Κωνσταντινούπολη, είναι περισσότερες από τις διαφορές που μας χωρίζουν.

Με την ευκαιρία αυτή θέλουμε να δηλώσουμε την μεγάλη μας ικανοποίηση για την επανεκκίνηση της περιόδου του άμεσου διαλόγου μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, η τελευταία συνάντηση των οποίων πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα αυτή την εβδομάδα. Είμαι σίγουρος πως και ο φίλος μου Κώστας σκέφτεται το ίδιο με εμένα. Μας ικανοποίησε πάρα πολύ ο άμεσος διάλογος που ξεκίνησε μεταξύ των χωρών μας. Ιστορικά, όπου η Ελλάδα και η Τουρκία επέλεξαν αντί να μεγεθύνουν τα προβλήματα τους να έχουν διάλογο και αλληλεγγύη, αποκόμισαν αμοιβαία οφέλη κάθε είδους. Το οικονομικό και στρατηγικό αυτό όφελος ενθάρρυνε ταυτόχρονα και την γεωγραφία της περιοχής, κυρίως την Ευρώπη.

Η ιστορία είναι μάρτυρας για τα οφέλη που αποκόμισαν και οι δύο χώρες στις περιόδους αυτές. Η περίοδος όπου ξεκινά η (ενταξιακή) πορεία της Τουρκίας στην ΕΕ, αποτελεί πολύ καλό παράδειγμα για αυτό. Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε πως η Τουρκία αποτελεί κομμάτι της Ευρώπης και η Ευρώπη κομμάτι της Τουρκίας. Και για εμάς, αλλά και για την κοινωνία, ο στρατηγικός στόχος της Τουρκίας είναι οπωσδήποτε αυτός. Γνωρίζουμε πως η πιο δυναμική, η πιο σημαντική και στρατηγική περιοχή, η ατμομηχανή, είναι η Κωνσταντινούπολη. Εδώ, υπάρχει κυρίως ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα για όλους μας. Η φιλία και η αλληλεγγύη μεταξύ Ataturk και Βενιζέλου, αποτελούν μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο συμπεριφοράς και συνεργασίας στην παγκόσμια ιστορία. Οι δύο ηγέτες που διδάχθηκαν από τις πίκρες του παρελθόντος, προκειμένου να επιτύχουν την ειρήνη και την αδελφοσύνη μεταξύ των δύο λαών, επέδειξαν ηγετική στάση. Η σχέση αυτή αποτελεί κληρονομιά μεγάλης αξίας που θα μας κάνει να σκεφτούμε και να επωφεληθούμε από αυτή.

Η αρχή του Ataturk «ειρήνη στη χώρα, ειρήνη στον κόσμο», είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς και αποτελεί τον πιο πολύτιμο φάκελο σε ότι αφορά στις εξωτερικές μας σχέσεις. Το γεγονός ότι ο αξιόλογος φίλος μου Κώστας βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη μαζί μας και κάνουμε μαζί αυτή την ωραία επανεκκίνηση, με χαροποιεί ιδιαίτερα. Ο φίλος μου Κώστας πιστεύω πως θα κάνει την δεύτερη κίνηση στην Αθήνα και θα μοιραστούμε έμπρακτα με το κοινό την συνεργασία μεταξύ των δύο πόλεων. Και πάλι θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αξιόλογο φίλο μου, δήμαρχο της Αθήνας, Κώστα».

Ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Κώστας Μπακογιάννης δήλωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο, και φίλο πια, Εκρέμ, για την πρόσκληση και την πολύ ενδιαφέρουσα, ουσιαστική και παραγωγική συνάντηση που είχαμε. Μιλήσαμε με ειλικρίνεια. Η ειλικρίνεια είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να χτίσουμε σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού. Η πραγματικότητα είναι πως η Ελλάδα και η Τουρκία είναι καταδικασμένες από την γεωγραφία και την ιστορία να συνυπάρχουν. Περισσότερα, πολύ περισσότερα ενώνουν τους λαούς μας από όσα τους χωρίζουν. Και όταν οι λαοί θέλουν, οι κυβερνήσεις μπορούν. Σ /αυτή τη πορεία, ο ρόλος των πόλεων μπορεί και πρέπει να είναι καταλυτικός. Οι πόλεις δεν ασκούμε εξωτερική πολιτική, μοιραζόμαστε όμως εθνικές ευαισθησίες που αποτελούν αφετηρία και πυξίδα. Για αυτό, καλούμαστε να εργαστούμε και να συνεργαστούμε, στο δικό μας επίπεδο, για να χτίσουμε, ξεκινώντας από κάτω προς τα πάνω, στέρεες γέφυρες διαλόγου. Γέφυρες επικοινωνίας, αλληλοκατανόησης και φιλίας.

Το μονοπάτι που θα ακολουθήσουμε μπορεί να είναι μακρύ και συχνά ολισθηρό και δύσβατο. Είμαστε, όμως, εφοδιασμένοι και εξοπλισμένοι γι’ αυτό . Εφοδιασμένοι, γιατί, από τη φύση μας, οι δήμοι, είμαστε οι δημοκρατικοί θεσμοί που βρίσκονται πιο κοντά στον άνθρωπο. Εμείς είμαστε εκείνοι που μπορούμε να διερμηνεύσουμε πιο άμεσα και πληρέστερα τα συναισθήματα των πολιτών μας. Τη βαθιά ανάγκη των πολιτών της Κωνσταντινούπολης και της Αθήνας για ηρεμία, ασφάλεια και ειρήνη. Για πρόοδο, προκοπή και καλύτερη ζωή. Είμαστε εξοπλισμένοι, γιατί, ως σύγχρονες αυτοδιοικήσεις μπορούμε κινηθούμε και να δράσουμε πέρα και πάνω από την εσωτερική πολιτική εκμετάλλευση, την εργαλειοποίηση των παθών και τη στρέβλωση και ιδιοποίηση των εθνικών αξιών, φαινόμενα που, δυστυχώς, κατά καιρούς έχουν ταλαιπωρήσει και τις δύο μας χώρες, συχνά προς όφελος συμφερόντων τρίτων. Είχαμε την ευκαιρία να εστιάσουμε σε μια θετική ατζέντα. Ανταλλάξαμε ιδέες και καλές πρακτικές για την προστασία της δημόσιας υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος, την κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής , την καθαριο?τητα στις πόλεις μας, με γνώμονα την κυκλική οικονομία, την πρόοδο στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών που παρέχουν οι δήμοι μας, τη βελτίωση της κινητικότητας, τη συνεργασία μας στον τομέα του πολιτισμού, όπου οι δυό μας πόλεις έχουν προνομιακές δυνατότητες.

Θα ήθελα να σταθώ στον τομέα του τουρισμού. Οι ιστορικές πόλεις μας βγαίνουν με τραύματα από την μεγάλη πανδημία. Στόχος και των δυο μας είναι να τις κρατήσουμε όρθιες . Να λάμψουν ξανά στον πλανήτη ως παγκόσμιοι προορισμοί. Σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεργαστούμε στενά. Όπως επίσης θα ενθαρρύνουμε την όλο και πιο συχνή ανταλλαγή επισκέψεων των κατοίκων των πόλεων μας. Πάντα οι Αθηναίοι θα επισκέπτονται την Πόλη, τον Βόσπορο, τα Βυζαντινά μνημεία, και το Φανάρι. Πάντα οι κάτοικοι της Πόλης θα επισκέπτονται την Αθήνα με την Ακρόπολη και τα μοναδικά οικουμενικά μνημεία της. Oι δύο πλευρές θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας η ανταλλαγή επισκεπτών να ενισχυθεί και να διερευνηθεί. Από εφέτος κιόλας με όλα τα μέτρα ασφαλείας. Συγκρατώ ως σημαντική την ανανέωση του μνημονίου φιλίας και συνεργασίας μεταξύ της Κωνσταντινούπολης και της Αθήνας, μια σύγχρονης, πια, συμφωνίας, όπου προσδιορίζονται οι προοπτικές κοινών δράσεων σε όλους τους τομείς που προανέφερα. Σήμερα κάναμε ένα σημαντικό βήμα. Τα μεγάλα ταξίδια έτσι ξεκινάνε, με ένα βήμα. Ελπίζω το επόμενο να γίνει στην Αθήνα σύντομα, για να μπορέσουμε και εμείς να ανταποδώσουμε την ευγενική φιλοξενία που μας επιφύλαξαν οι εδώ φίλοι μας. Σας ευχαριστώ πολύ.»

Συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη με τους Δημάρχους Αθήνας και Κωνσταντινούπολης

Το πρωί, σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, με πρωτοβουλία του κ. Κώστα Μπακογιάννη οι δύο Δήμαρχοι επισκέφθηκαν μαζί το Φανάρι, όπου και συνάντησαν τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο. Υποδεχόμενος τους δύο Δημάρχους ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος δήλωσε: «Είμαστε ιδιαιτέρως χαρούμενοι που υποδεχόμεθα σήμερα εδώ στο Οικουμενικό Πατριαρχείο τους Εξοχοτάτους και πολύ αγαπητούς Δημάρχους της Πόλεώς μας και των Αθηναίων, τον Δήμαρχο Αθηναίων τον κ. Μπακογιάννη, ο οποίος επισκέπτεται επισήμως αυτές τις μέρες την Πόλη και την χώρα εδώ, και η επίσκεψίς του, ασφαλώς, συμβάλλει εις την περαιτέρω σύσφιξιν των σχέσεων των κατοίκων των δύο μεγάλων και σπουδαίων πόλεων, τις οποίες εκπροσωπούν οι κύριοι Δήμαρχοι, αλλά και των δύο λαών εκατέρωθεν του Αιγαίου.

Η κοινή επίσκεψίς των εις την Έδραν της Μητρός Εκκλησίας μάς υπενθυμίζει μίαν ανάλογη παλαιοτέρα επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε εις το παρελθόν, του μακαρίτη Μιλτιάδη Έβερτ προς τον κ. Bedrettin Dalan, που ήταν τότε Δήμαρχος της Πόλεως, αλλά γνωρίζουμε ότι και αργότερα ο Δήμαρχος Αθηναίων ο κ. Αβραμόπουλος ανέπτυξε και καλλιέργησε πολύ φιλικές σχέσεις με τον τότε Δήμαρχο της Πόλεως και νυν Πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας, τον κ. Erdogan, και η φιλία τους αυτή, γνωρίζω πολύ καλά, ότι συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ο κ. Αβραμόπουλος είχε επισκεφθεί τον κ. Erdogan και στη φυλακή σε μία άτυχη στιγμή, και άδικη στιγμή της ζωής του, που αδικήθηκε και μπήκε για μερικούς μήνες στην φυλακή. Αυτό το εξετίμησε πάρα πολύ ο κ. Erdogan και δεν το ξεχνά. Ευχόμεθα εν πάση περιπτώσει οι φιλικές σχέσεις μεταξύ των δύο πόλεων και των δύο χωρών και των δύο λαών, να καλλιεργούνται και να προοδεύουν, επ' αγαθώ αμφοτέρων των πλευρών.

Το Πατριαρχείο μας πάντοτε αισθάνεται ότι είναι μία γέφυρα μεταξύ των δύο πλευρών και είναι γέφυρα φιλίας, ειρήνης, αλληλεγγύης για την ευτυχία των κατοίκων των δύο πόλεων και των δύο χωρών. Με αυτό το πνεύμα κ. Δήμαρχε, σάς καλωσορίζουμε με εγκαρδιότητα και σας ευχόμεθα πολλή δύναμη στο πολυεύθυνο έργο το οποίον έχετε στην μεγάλη και ιστορική πόλη των Αθηνών.»

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι Δήμαρχοι των δύο πόλεων έκαναν τις ακόλουθες δηλώσεις:

«Θέλω να σας εκφράσω Παναγιώτατε τις θερμές μας ευχαριστίες που μας δεχτήκατε σήμερα με τον φίλο και συνάδελφο Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης. Νομίζω ότι η κοινή μας παρουσία σήμερα εδώ στέλνει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα. Ένα μήνυμα με πολλούς συμβολισμούς, αλλά και ένα μήνυμα ουσίας. Ένα μήνυμα για το χθες το σήμερα, το αύριο. Και τιμά ιδιαίτερα, τον φίλο και συνάδελφο ότι είμαστε εδώ μαζί. Είναι πραγματικά ευλογία για την Κωνσταντινούπολη ότι είναι η αδιαπραγμάτευτη έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι ένα δώρο της ιστορίας που ενισχύει την συνομιλία των πολιτισμών, ενδυναμώνει τις διαθρησκευτικές σχέσεις και εγγυάται την ειρηνική συνύπαρξη των λαών. Και ασφαλώς το Πατριαρχείο είναι μια κιβωτός αγάπης, ελπίδας και δύναμης για όλους. Έλληνες και Τούρκους, Χριστιανούς και Μουσουλμάνους. Το Πατριαρχείο εδώ και αιώνες χτίζει γέφυρες, γκρεμίζει τείχη. Και είναι χρέος όλων μας να στηρίξουμε το Οικουμενικό Πατριαρχείο όχι μόνο συμβολικά, αλλά και στην πράξη» τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Κώστας Μπακογιάννης.

«Είναι μεγάλη μου τιμή να φιλοξενώ εδώ τον φίλο μου τον Κώστα. Ζω επίσης την πολύ μεγάλη τιμή να ξεκινώ την ημέρα μου ενώπιον του Παναγιώτατου Πατριάρχη. Σήμερα, πρώτα ο θεός, θα ζήσουμε μια ωραία ημέρα Αθήνας-Κωνσταντινούπολης. Μαζί του (με τον Δήμαρχο της Αθήνας) -αν και θα τα έχει επισκεφθεί- θα επισκεφθούμε και θα απολαύσουμε μαζί τα ωραία μέρη της Κωνσταντινούπολης. Όπως προανέφερε και ο Πατριάρχης, πιστεύω πως μαζί θα μπορέσουμε να φέρουμε σε πέρας την ιστορική ευθύνη, προκειμένου να χτίσουμε την ωραία γέφυρα ειρήνης Αθήνας-Κωνσταντινούπολης που είναι γεμάτη με όμορφα αισθήματα. Αποτελεί για εμάς μεγάλη ικανοποίηση το γεγονός μια αρχαία πόλη, όπως η Κωνσταντινούπολη, να βρίσκεται σε ιστορική συνύπαρξη με την Αθήνα, μια συνύπαρξη που διαρκεί για χιλιετίες. Είμαι σίγουρος πως σε κάθε τομέα θα φέρουμε την τοπική αλλά και την κάθε ευθύνη στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο μεταξύ των δύο πόλεων. Ελπίζω και πιστεύω πως θα είναι μια όμορφη ημέρα και ένα ωραίο ξεκίνημα. Ελπίζω πως από εδώ και πέρα με βάση τις σχέσεις μεταξύ Αθήνας και Κωνσταντινούπολης και οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και των δύο λαών θα είναι πολύ καλές» δήλωσε ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης κ. Εκρέμ Ιμάμογλου.