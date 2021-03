Συνταγές

“Γειτονιές στο πιάτο”: μύηση στο street food

Μια ξεχωριστή γευστική περιπλάνηση στους δρόμους της Αθήνας και τις ιδιαίτερες “γωνιές” τους. Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος προτείνει και δύο ξεχωριστές συνταγές.

Την Κυριακή 21 Μαρτίου στις 14:30, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος μας πάει μια διαφορετική βόλτα. Σκοπός του, να συστήσει τους ανθρώπους και τα μαγαζιά που προσφέρουν καλό, ποιοτικό και πεντανόστιμο φαγητό στο χέρι. Και πού χτυπάει η καρδιά του street food; Στο κέντρο της πόλης!

Η πρώτη του στάση για είναι σε ένα από τα καλύτερα φαλαφελάδικα στην Αιόλου, στο «Falafellas».

Επόμενη στάση, το «Feyrouz», ένα φανταστικό μαγαζί στην Αγάθωνος που έχει βραβευτεί για τις υπέροχες street food γεύσεις του με άρωμα Ανατολής.

Η μαγειρική ομάδα της «Coocoovaya» είναι πασίγνωστη. Η ίδια ομάδα έφτιαξε και το «Hoocut». Εδώ έρχεται ο Δημήτρης για να γευτεί το πιο gourmet σουβλάκι που θα συναντήσετε στο κέντρο της Αθήνας.

Από το gourmet σουβλάκι προβατίνας, στο γνωστό, αυθεντικό και κλασικό σουβλάκι του «Κώστα» στην πλατεία Αγίας Ειρήνης.

Ο Δημήτρης θα φτιάξει στην κουζίνα του δύο συνταγές εύκολες και δημιουργικές: Ταρτάρ σολομού με chips γλυκοπατάτας και κοπανάκι κοτόπουλο ψητό με ανατολίτικο πιλάφι.

«Γειτονιές στο πιάτο», με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 14:30!

#GeitoniesStoPiato