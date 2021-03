Υγεία - Περιβάλλον

Δαγρές στον ΑΝΤ1 για self test: οι προϋποθέσεις για εξυπηρέτηση από τα φαρμακεία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Αντιπρόεδρος του ΠΦΣ σχολιάζει την απόφαση της κυβέρνησης για δωρεάν τέστ στον κόσμο για τον κορονοίο. Είναι έτοιμα τα φαρμακεία για κάτι τέτοιο;