Αθλητικά

Όλα... μηδέν στον Βόλο

Βαθμό, μετά από δέκα σερί ήττες, πήρε ο ΟΦΗ.

Ένα από τα χειρότερα ποιοτικά παιχνίδια της φετινής Super League έγινε στο Πανθεσσαλικό, όπου Βόλος και ΟΦΗ έμειναν στο 0-0, στην πρεμιέρα των play out.

Η κρητική ομάδα πήρε την πρώτη της ισοπαλία μετά από δέκα διαδοχικές ήττες, αλλά πλέον βρίσκεται μόλις ένα βαθμό πάνω από την ουραγό ΑΕΛ, που νωρίτερα επικράτησε 2-0 του Απόλλωνα Σμύρνης στη Ριζούπολη.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ κακό, με χαρακτηριστικό στοιχείο ότι η μοναδική τελική ήταν ένα μακρινό άστοχο σουτ του Στάρτζεον στο 45΄! Κάπως καλύτερος ο ρυθμός στο β΄ μέρος, χωρίς ιδιαίτερες φάσεις όμως, με εξαίρεση ένα σουτ του Μαρτίνες που δεν βρήκε στόχο (48΄). Ο Νίκος Νιόπλιας είδε τον Σαρδινέρο να αποχωρεί τραυματίας και, μένοντας χωρίς «καθαρό» φορ, προτίμησε να μη ρισκάρει και να διαφυλάξει την ισοπαλία, απέναντι σε έναν Βόλο που δεν έχει ουσιαστικό κίνητρο στα play out και δεν έδειξε να... καίγεται για τη νίκη.

Οι συνθέσεις:

ΒΟΛΟΣ (Άνχελ Λόπεθ): Κλέιμαν, Μήτογλου, Γκρίλο, Τέκιο, Φεράρι, Ριένστρα (85΄ Μπουένο), Τσοκάνης, Δουβίκας, Νίνης, Μαρτίνες, Περέα (78΄ Ρενάτο)

ΟΦΗ (Νίκος Νιόπλιας): Βάτερμαν, Λυμπεράκης, Βούρος, Διαμαντής, Μαρινάκης, Ουές, Μεγιάδο, Στάικος (75΄ Γρίβας), Στάρτζεον, Καστάινιος (86΄ Μπαλογιάννης), Σαρδινέρο (64΄ Σακόρ)