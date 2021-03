Κοινωνία

Γιγαντιαία ελληνική σημαία στον Υμηττό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πόλη της Γλυφάδας τιμά την Επανάσταση του 1821 με μια σημαία μεγέθους 4.000 τ.μ. που τοποθέτησε στον Υμηττό!​