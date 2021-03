Τοπικά Νέα

Επεισόδια με τραυματισμούς και προσαγωγές στη Θεσσαλονίκη

Nεαροί με ρόπαλα και βαριοπούλες προκάλεσαν φθορές σε αυτοκίνητα, ενώ έβαλαν φωτιά σε κάποια από αυτά.

(φωτό αρχείου)

Επεισόδια σημειώθηκαν αργά τη νύχτα στη Θεσσαλονίκη, όταν ομάδα αγνώστων έβαλε φωτιά σε τουλάχιστον δύο αυτοκίνητα και προκάλεσε φθορές σε αρκετά ακόμα που ήταν σταθμευμένα στην διασταύρωση των οδών Παπαναστασιου με Αλκμήνης στην περιοχή Χαριλάου.

Οι νεαροί κρατούσαν ρόπαλα, καδρόνια και βαριοπούλες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν και τραυματίες.

Επιτόπου έφθασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέχει τις πρώτες βοήθειες σε τουλάχιστον δύο άτομα, ενώ ένας εξ αυτών μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο.

Το ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας στην περιοχή της Χαρίλαου συνεχίζεται ενώ τουλάχιστον τέσσερα άτομα έχουν προσαχθεί.

Πηγή: seleo.gr