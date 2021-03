Οικονομία

ΕΦΚΑ – ΟΑΕΔ: πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Απριλίου και επιδόματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καταβολές και από το Υπουργείο Εργασίας, για αποζημιώσεις ειδικού σκοπού και πληρωμές για οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων που εντάχθηκαν στο Μηχανισμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ».

Την καταβολή των συντάξεων Απριλίου για τους συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ, (που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τα ταμεία των τραπεζών και του ΟΤΕ), καθώς και την οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων που είναι ενταγμένοι στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ο προγραμματισμός των καταβολών από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον e-ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ, για την εβδομάδα 22-26 Μαρτίου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

1. Από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα πραγματοποιηθούν αύριο Δευτέρα 22 Μαρτίου οι εξής καταβολές:

17,9 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν για 33.351 πληρωμές αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε επαγγελματίες της Τέχνης και του Πολιτισμού για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021.

5,3 εκατ. ευρώ θα διοχετευθούν σε 19.457 πληρωμές για οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων που εντάχθηκαν στο Μηχανισμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021.

997.512 ευρώ θα καταβληθούν για 1.868 πληρωμές αποζημίωσης ειδικού σκοπού για το πρώτο δίμηνο του έτους σε εργαζόμενους που απασχολούνται στον κλάδο του τουρισμού.

2. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 22-26 Μαρτίου οι εξής καταβολές:

Την Τετάρτη 24 Μαρτίου, θα καταβληθεί ποσό 503,9 εκατ. ευρώ για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Απριλίου 1.063.829 δικαιούχων. Πρόκειται για συνταξιούχους του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των τραπεζών και του ΟΤΕ, των οποίων ο ΑΜΚΑ τελειώνει σε 1, 3, 5, 7, 9.

Την Παρασκευή 26 Μαρτίου, θα καταβληθεί ποσό 502,5 εκατ. ευρώ για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Απριλίου 1.064.528 συνταξιούχων του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των τραπεζών και του ΟΤΕ, των οποίων ο ΑΜΚΑ τελειώνει σε 0, 2, 4, 6, 8. Σημειώνεται ότι η καταβολή των συντάξεων για τους συνταξιούχους των υπόλοιπων ταμείων που συγχωνεύτηκαν στον e-ΕΦΚΑ θα πραγματοποιηθεί τη μεθεπόμενη εβδομάδα (29-30 Μαρτίου).

Επιπροσθέτως, το χρονικό διάστημα 22-26 Μαρτίου, θα καταβληθούν 15,6 εκατ. ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

5.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 10 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης.

15.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 170 ασφαλισμένους για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών υγείας.

3. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν κατά την περίοδο 22-26 Μαρτίου οι εξής καταβολές:

42 εκατ. ευρώ σε 38.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

25 εκατ. ευρώ σε 56.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

500.000 ευρώ σε 950 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, για την εν λόγω περίοδο, δεν υπάρχουν προγραμματισμένες πληρωμές από τον ΟΠΕΚΑ.