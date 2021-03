Παράξενα

Σαντορίνη: Ελληνική σημαία για Ρεκόρ Γκίνες (εικόνες)

Ελληνική σημαία μεγέθους 1.500 τετραγωνικών μέτρων κατασκευάστηκε με πρωτοβουλία μίας ομάδας από τη Σαντορίνη, με στόχο την και αναγνώρισής της ως παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες!

Η γιγαντιαία σημαία αναμένεται να αναρτηθεί την 25η Μαρτίου στο νησί για την ανάδειξη της επετείου των 200 χρόνων απο την Ελληνική Επανάσταση, ενώ το κόστος των 7.000 ευρώ που απαιτούνται για την κατασκευή της βρήκε αρκετούς υποστηρικτές.

Ταυτόχρονα, τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν από τις χορηγίες για την σημαίας έχουν σκοπό φιλανθρωπικό, καθώς θα προσφερθούν δωροεπιταγές για αγορά τροφίμων σε οικογένειες που έχουν ανάγκη.

Σε ανάρτησή τους οι διοργανωτές αναφέρουν: "1500 τ.μ!!!! η σημαία μας αντί για 1350 τ.μ. Είναι πραγματικότητα, είναι αλήθεια! Η Μεγαλύτερη σημαία ιστού στον κόσμο είναι γεγονός και θα κυματίσει στον καταγάλανο ουρανό της Σαντορίνης μας. Η σημαία μας, η σημαία των Σαντορινιών και όλων των Ελλήνων είναι 1500 τ.μ.".

Πηγή: neasantorinis.gr, Φωτό: Michael Pelekis