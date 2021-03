Κόσμος

Ο Τραμπ σχεδιάζει δική του πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης

Ο πρώην πρόεδρος θα ξαναμπεί στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης με μια νέα, δική του πλατφόρμα που «θα επαναπροσδιορίσει τελείως το παιχνίδι».

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει αποκλειστεί από το Twitter, το Facebook και άλλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης μετά τις ταραχές της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο, σχεδιάζει να ξεκινήσει έναν δικό του ιστότοπο σε δύο-τρεις μήνες, ανέφερε ένας από τους συμβούλους του, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Ο Τζέισον Μίλερ, που ήταν εκπρόσωπος του Τραμπ στην προεκλογική εκστρατεία του 2020, είπε στο δίκτυο ότι ο πρώην πρόεδρος θα ξαναμπεί στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης με μια νέα, δική του πλατφόρμα που «θα επαναπροσδιορίσει τελείως το παιχνίδι». Ο Μίλερ δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις. Στελέχη του Trump Organization, της εταιρείας του πρώην προέδρου, δεν έκαναν κανένα σχόλιο.

Την περασμένη εβδομάδα το Twitter ανακοίνωσε ότι θα επιδιώξει να γίνει μια δημόσια διαβούλευση για το πώς και πότε θα πρέπει να αποκλείει από τις υπηρεσίες του ηγέτες χωρών. Όπως ανέφερε, αναθεωρεί την πολιτική του και εξετάζει αν θα πρέπει οι ηγέτες να υπόκεινται στους ίδιους κανόνες με τους απλούς χρήστες.

Το Facebook, το οποίο ανέστειλε επ’ αόριστον τους λογαριασμούς του Τραμπ τον Ιανουάριο, έχει ζητήσει από την ανεξάρτητη επιτροπή εποπτείας του να αποφασίσει αν θα συνεχιστεί αυτή η απαγόρευση.