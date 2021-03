Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μπρετόν: η ημερομηνία ορόσημο για συλλογική ανοσία στην Ευρώπη

«Είναι η τελική ευθεία, επειδή ξέρουμε ότι για να νικήσουμε αυτήν την πανδημία, μία είναι η λύση: να εμβολιαστούμε» δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος.

Η Ευρώπη μπορεί να επιτύχει τη συλλογική ανοσία απέναντι στον νέο κορονοϊό μέχρι τις 14 Ιουλίου, δήλωσε απόψε ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς Τιερί Μπρετόν, επισημαίνοντας ότι αναμένεται να αυξηθούν οι παραδόσεις εμβολίων στην ήπειρο.

«Ας πάρουμε μια συμβολική ημερομηνία: στις 14 Ιουλίου (σ.σ. εθνική γιορτή για τη Γαλλία, που τιμά την κατάληψη της Βαστίλης) έχουμε την πιθανότητα να επιτύχουμε την ανοσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο», ανέφερε ο Γάλλος Επίτροπος μιλώντας στο τηλεοπτικό κανάλι TF1.

«Είναι η τελική ευθεία, επειδή ξέρουμε ότι για να νικήσουμε αυτήν την πανδημία, μία είναι η λύση: να εμβολιαστούμε. Τα εμβόλια έρχονται, θα είναι εδώ», διαβεβαίωσε. «Από τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο, θα παραδοθούν 300-350 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου», πρόσθεσε, εξηγώντας ότι σταδιακά θα αυξάνονται κάθε μήνα οι παραδόσεις: 60 εκατομμύρια δόσεις τον Μάρτιο, 100 εκατομμύρια τον Απρίλιο, 120 τον Μάιο.

Σύμφωνα με τον Μπρετόν, 55 εργοστάσια θα παρασκευάζουν στο εξής τα εμβόλια για την Covid-19 στην Ευρώπη.