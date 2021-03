Τεχνολογία - Επιστήμη

Γκίκας στον ΑΝΤ1: η κατάσταση δεν επιτρέπει άλλα μέτρα χαλάρωσης

Τι λέει για την έξαρση του τρίτου κύματος της πανδημίας, τα αυξημένα κρούσματα, την απόδοση του lockdown και τα self test.

«Τα δεδομένα αυτών των ημερών και η επιδημιολογική κατάσταση στην χώρα δεν επιτρέπει επιπλέον μέτρα χαλάρωσης, φαίνεται να βρισκόμαστε στην κορύφωση της πανδημίας, ελπίζουμε τις επόμενες ημέρες να επιπεδώνεται αυτή η κατάσταση και να έρθει μετά και η υποχώρηση», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Αχιλλέας Γκίκας, μέλος της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων και Καθηγητής Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Τόνισε πως «όταν το σύστημα υγείας «αγκομαχάει», επιστρατεύουμε ιατρούς για να διασφαλίσουμε την υγεία των πολίτων, είναι πρόωρο να μιλάμε για περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς. Ο καθένας μας έχει έναν προσωπικό χάρτη επιθυμιών και εγώ θέλω να ανοίξει η αγορά και να λειτουργήσουν ξανά τα σχολεία, αλλά αυτά πρέπει να γίνουν με βάση και την επιδημιολογική εικόνα στην χώρα», αναφέροντας ότι σε αρκετές περιφερειακές ενότητες υπάρχει μικρή αύξηση ή κάμψη σε ότι αφορά τα νέα κρούσματα.

Ο κ. Γκίκας υποστήριξε ότι τα μέτρα και το lockdown δούλεψαν, πιστεύω ότι τα μέτρα δούλεψαν και τώρα που έχουμε και μια αλλαγή ποιότητας, μια αναβάθμιση στην αντιμετώπιση της πανδημίας, με τα δωρεάν self test που θα δοθούν σε κάθε πολίτη, ελπίζουμε σε σημαντική βελτίωση της κατάστασης.