Καφούνης: Να δοθεί λύση για εμπορεύματα, επιταγές, ενοίκια και ρευστότητα

Επιστολή του προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών προς τον υπουργό Οικονομικών, με προτάσεις για το λιανεμπόριο.

Επιστολή στον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, έστειλε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Σταύρος Καφούνης, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις προκειμένου το λιανεμπόριο να προμηθευτεί νέα εμπορεύματα, να εξοφλήσει επιταγές και υποχρεώσεις προς τις χονδρεμπορικές επιχειρήσεις και να μην διαταραχτεί η σχέση πελάτη - προμηθευτή.

Ο Σταύρος Καφούνης ζήτησε νέα μετάθεση των επιταγών για 30 ημέρες, η 7η επιστρεπτέα προκαταβολή να στηρίξει, στοχευμένα, το σύνολο του λιανεμπορίου που παραμένει κλειστό υπολογίζοντας το αδιάθετο εμπόρευμα και να παραταθεί για τον Απρίλιο η υποχρέωση μηδενικής καταβολής ενοικίων. Τέλος, με το βλέμμα στο άνοιγμα της αγοράς, ο πρόεδρος ζήτησε μειωμένα ενοίκια, επιδότηση μη μισθολογικού κόστους και επέκταση των μειωμένων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για τους επόμενους έξι μήνες, όπου δεν θα έχει επανέλθει η κανονικότητα στην οικονομία. Επιπροσθέτως, ζήτησε να υπάρξει η δυνατότητα αποπληρωμής των τρεχουσών υποχρεώσεων σε πολλές δόσεις, βελτιώνοντας τους δείκτες ρευστότητας, ώστε να καλυφθούν οι υποχρεώσεις που μεταφέρθηκαν την περίοδο της πανδημίας στο μέλλον.

Πιο συγκεκριμένα στην επιστολή αναφέρεται ότι: «...Το παρατεταμένο lockdown έχει φέρει χιλιάδες εμπόρους σε δεινή οικονομική κατάσταση, ενώ η χαμένη εκπτωτική περίοδος επιτείνει την αγωνία για την επιβίωση των επιχειρήσεων τους. Το λιανεμπόριο που έχει πληγεί ιδιαίτερα από την πανδημία και έχει λάβει δυσανάλογα μικρή στήριξη, χρειάζεται να ενισχυθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα με μέτρα που θα του επιτρέψουν να σταθεί όρθιο.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η στόχευση της έβδομης επιστρεπτέας προκαταβολής στο λιανεμπόριο, το οποίο εξαιρέθηκε σχεδόν στο σύνολό του από τον έκτο κύκλο της, με τροποποιημένο αλγόριθμο που θα υπολογίζει αφενός την πραγματική πτώση τζίρου ολόκληρου του 2020 και αφετέρου την κρίσιμη παράμετρο του αδιάθετου εμπορεύματος, που μπορεί να οδηγήσει πολλούς σε οριστικό λουκέτο.

Πρόταση του ΕΣΑ είναι, η 7η επιστρεπτέα προκαταβολή να υπολογίζει και να ενισχύει συγκεκριμένους ΚΑΔ που έχουν μεγάλη εποχικότητα, με το 50% των αγορών του Α΄ τριμήνου του 2020. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί η απαραίτητη ρευστότητα ώστε το λιανεμπόριο να προμηθευτεί νέα εμπορεύματα, να εξοφλήσει επιταγές καθώς και υποχρεώσεις προς τις χονδρεμπορικές επιχειρήσεις και να μην διαταραχτεί η πολύτιμη σχέση πελάτη - προμηθευτή. Από την πρόνοια αυτή θα μπορούσαν να εξαιρεθούν όσες επιχειρήσεις έχουν λάβει χρηματοδότηση από το τραπεζικό σύστημα, μέσω των εγγυημένων προγραμμάτων του Ελληνικού δημοσίου.

Δεύτερος σημαντικός παράγοντας επιβίωσης των επιχειρήσεων είναι η παράταση του μέτρου αναστολής πληρωμής όλων των αξιογράφων για επιπλέον 30 ημέρες.

Επιπροσθέτως, όπως σωστά το κράτος απάλλαξε τις κλειστές επιχειρήσεις από την υποχρέωση καταβολής ενοικίων για το πρώτο τρίμηνο του 2021, θα πρέπει το μέτρο αυτό κατ' αρχάς να συνεχιστεί για τον μήνα Απρίλιο, αλλά και να προβλεφθεί η μείωση των ενοικίων για ένα ακόμα εξάμηνο, με αντίστοιχη επιδότηση των ιδιοκτητών.

Επίσης πρέπει να επιλυθεί το θέμα των υπομισθωμένων επαγγελματικών ακινήτων, που δημιουργεί ενοικιαστές δύο ταχυτήτων και διακινδυνεύει αναίτια την επιβίωση πολλών επιχειρήσεων.

Τέλος, είναι εφικτό και απαραίτητο να συνδυαστεί η επαναλειτουργία της αγοράς με μειωμένες δαπάνες και εξασφάλιση ρευστότητας για τουλάχιστον έξι μήνες, με την επιδότηση του μη μισθολογικού κόστους, χαμηλές φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις και την δυνατότητα εξόφλησης των τρεχουσών υποχρεώσεων σε πολλές δόσεις... Επειδή όμως κανένα μέτρο δεν μπορεί να υποκαταστήσει την λειτουργία των επιχειρήσεων, είναι απαραίτητη η επανεκκίνηση της αγοράς αμέσως, με προσεκτικό σχεδιασμό που δεν θα μας οδηγήσει σε νέο κλείσιμο. 'Αλλωστε είναι πλέον κοινός τόπος, ότι το λιανεμπόριο είναι ένας ασφαλής κλάδος που τηρεί όποιο μέτρο του προταθεί, όπως και το ότι κάθε εβδομάδα με κατεβασμένα ρολά, στερεί από την οικονομία εκατοντάδες εκατομμύρια που θα μπορούσαν να καλύψουν θεμελιώδεις ανάγκες της χώρας».