Κορονοϊός: Νέα μετάλλαξη στο Βέλγιο

Πότε ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά το στέλεχος "Spike Insertion". Η εξάπλωσή του παρακολουθείται στενά από ερευνητές.

Nέα μετάλλαξη του κορονοϊού εντοπίστηκε στο Βέλγιο από το πανεπιστήμιο της Λιέγης και προς το παρόν σχετίζεται με περίπου το 4% των λοιμώξεων στη χώρα.

Το στέλεχος - B.1.214 ή "Spike Insertion" - ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο και η εξάπλωσή του παρακολουθείται στενά από ερευνητές από το ULiege και το KU Leuven, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Le Soir.

«Προς το παρόν, έχουν καταγραφεί περίπου 100 κρούσματα με αυτήν την παραλλαγή και χρειάζονται πολύ περισσότερα στοιχεία για να μάθουμε τις επιδράσεις του ιού. Μπορούμε όμως να δούμε ότι αυξάνεται σταδιακά στο Βέλγιο, ιδίως στις Βρυξέλλες, στη Φλαμανδική Μπραμπάντ και στο Ενό », δήλωσε ο Βίνσεντ Μπουρς, καθηγητής ανθρώπινης γενετικής και επικεφαλής του εργαστηρίου ανάλυσης και αλληλουχίας Sars-Cov-2 στο πανεπιστήμιο της Λιέγης.

Προσέθεσε ότι αυτή η παραλλαγή τράβηξε την προσοχή των επιστημόνων επειδή είχε μια «μετάλλαξη που σχεδόν ποτέ δεν είχε παρατηρηθεί πριν».