Πολιτική

Πελώνη για επίταξη γιατρών: αν δεν ανταποκριθούν, θα γίνουν τα προβλεπόμενα από το Νόμο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τόνισε ότι εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια και για αυτό ανακοινώθηκε η επίταξη. Τι είπε για τα self test και τον ρυθμό εμβολιασμού στη χώρα μας.

Στην απόφαση της κυβέρνησης για επίταξη ιδιωτών γιατρών αναφέρθηκε η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη ξεκινώντας την εξ αποστάσεως ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Ελπίζουμε οι ιδιώτες γιατροί να ανταποκριθούν. Αλλιώς θα γίνουν όσα προβλέπονται από το νόμο» είπε χαρτακτηριστικά και τόνισε ότι η επιστράτευση ήταν το ύστατο μέτρο στο σχέδιο του υπουργείου. «Εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια και για αυτό προχωρήσαμε σε αυτό το μέτρο» πρόσθεσε.

«Η επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα μας εξακολουθεί να είναι επιβαρυμένη, η πίεση στο ΕΣΥ εντείνεται και η κούραση όλων αυξάνεται», ανέφερε. «Σε αυτά τα δεδομένα η κυβέρνηση απαντά συνεχίζοντας την ενίσχυση του ΕΣΥ και επιδεικνύοντας την αναγκαία ευελιξία ως προς τα μέτρα ανάσχεσης της πανδημίας», τόνισε.

Όπως είπε η κ. Πελώνη «στο πλαίσιο αυτό κατόπιν εισήγησης της επιτροπής των ειδικών αποφασίστηκαν και μπήκαν σε εφαρμογή στοχευμένες προσαρμογές στα μέτρα που λαμβάνουν υπόψιν την ψυχολογική κόπωση της κοινωνίας καθώς και το γεγονός ότι η μέρα μεγαλώνει και ο καιρός βελτιώνεται. Αφορούν πρωτίστως τη διεύρυνση του ωραρίου κυκλοφορίας καθώς και βαλβίδες εκτόνωσης για την αποφυγή συγκεντρώσεων σε σπίτια και σε κλειστούς χώρους». Και πρόσθεσε: «Έτσι, ώστε να υπάρξει καλύτερη συμμόρφωση στα μέτρα, μείωση του επιδημιολογικού φορτίου, αποσυμφόρηση του Συστήματος Υγείας και σταδιακή επανεκκίνηση οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων».

Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά ανάμεσα στις 6-7 ευρωπαϊκές χώρες που έχουν τους υψηλότερους ρυθμούς εμβολιασμού

Η κυβερνητική εκπρόσωπος τόνισε πως «στην προσπάθεια αυτή η Ελλάδα γίνεται η πρώτη χώρα που προχωρά στις αρχές Απριλίου σε δωρεάν παροχής self test σε όλο τον πληθυσμό». Όπως εξήγησε: «κάθε πολίτης θα μπορεί να προμηθεύεται δωρεάν από το φαρμακείο της γειτονιάς του ένα test ανά εβδομάδα, παρέχοντας τον ΑΜΚΑ στον φαρμακοποιό. Κάθε πολίτης θα έχει έτσι τη δυνατότητα επιτήρησης της υγείας του και σύμπραξης στην ανάσχεση της διασποράς του ιού. Στην ίδια κατεύθυνση θα συμβάλει η επιτάχυνση του εμβολιασμού που εξελίσσεται με ασφάλεια και υποδειγματικό τρόπο.

Στόχος είναι να δηλώνονται σε ειδική πλατφόρμα τα self test για να υπάρξει και καλύτερη επίβλεψη της επιδημιολογικής κατάστασης, πρόσθεσε και τόνισε ότι τα τέσσερα τεστ τον μήνα είναι απολύτως δωρεάν. "Είμαστε σε επαφή με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου. Αν θα υπάρξει συμβολικό αντίτιμο για όσους θέλουν βοήθεια, θα ανακοινωθεί. Από τις αρχές Απριλίου θα ξεκινήσει", σημείωσε. Όσον αφορά στο Πάσχα, απάντησε ότι είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε. "Είμαστε στον Μάρτιο και σε μια πολύ δύσκολη εβδομάδα".

Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά ανάμεσα στις 6-7 ευρωπαϊκές χώρες που έχουν τους υψηλότερους ρυθμούς εμβολιασμού και επισπεύδει ανάλογα με τις ροές των εμβολίων που φτάνουν. Ήδη, έχουν γίνει πάνω από 1.430.000 εμβολιασμοί και μέσα στον Απρίλιο θα γίνουν επιπλέον 1,5 εκατομμύριο». Η κ. Πελώνη ανέφερε επίσης ότι «ξεκινούν οι εμβολιασμοί για τους συμπολίτες μας με νοσήματα πολύ υψηλού κινδύνου. Στις 26 Μαρτίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα ραντεβού της ηλικιακής ομάδας 70-74 ετών και τις αμέσως επόμενες ημέρες -στις αρχές Απριλίου- η πλατφόρμα για τα ραντεβού της ηλικιακής ομάδας, 65-69 ετών.

Στόχος είναι μέχρι το τέλος Απριλίου, αρχές Μαΐου, να έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον μια δόση του εμβολίου όλοι οι 60 άνω και οι ευπαθείς ομάδες με νοσήματα πολύ υψηλού κινδύνου, της ομάδας Α. Τον Μάιο και τον Ιούνιο θα προστεθούν οι ευπαθείς ομάδες της κατηγορίας Β, ειδικές επαγγελματικές ομάδες, αλλά και ο γενικός πληθυσμός». Είπε ταυτόχρονα ότι «καθώς συνεχίζεται η αντεπίθεση στον ιό, η κυβέρνηση ενισχύει δραστικά το Ε.Σ.Υ. που δέχεται -και θα συνεχίσει να δέχεται για το επόμενο διάστημα- ισχυρή πίεση. Έχουμε ήδη θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο έκτακτης ανάγκης και διευρύνουμε τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Ιδιωτικές κλινικές έχουν τεθεί -με οικειοθελή απόφαση των ιδιοκτητών τους- στη διάθεση του Ε.Σ.Υ. και η συνεργασία εξελίσσεται αρμονικά».

Σε ένα χρόνο οι ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχει το Δημόσιο στους πολίτες από το gov.gr υπερδιπλασιάστηκαν

Στη συνέχεια η κυβερνητική εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην «ψηφιακή επανάσταση» που συντελείται, επισημαίνοντας πως «μέσα στην κρίση η κυβέρνηση προχώρησε σε μια ραγδαία ψηφιοποίηση του κράτους. Σε ένα χρόνο, οι ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχει το Δημόσιο στους πολίτες από το gov.gr υπερδιπλασιάστηκαν και έφτασαν τις 1.130. Έγιναν 94 εκατομμύρια ηλεκτρονικές συναλλαγές, εκδόθηκαν 155.000 ληξιαρχικές πράξεις, 3 εκατομμύρια υπεύθυνες δηλώσεις και εξουσιοδοτήσεις και 1 εκατομμύριο πιστοποιητικά δημοτολογίου. Γράφτηκαν 1.700.000 πολίτες στην άυλη συνταγογράφηση και εκδόθηκαν 12 εκατομμύρια άυλες συνταγές.

Την τελευταία εβδομάδα, ξεκίνησε η ηλεκτρονική δήλωση απώλειας της αστυνομικής ταυτότητας, μπήκε σε λειτουργία το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας πολιτών-Δημοσίου, ώστε οι πολίτες να λαμβάνουν ειδοποιήσεις μέσω sms ή email για ζητήματα που τους αφορούν και επεκτάθηκε το MyConsulLIve σε ακόμη περισσότερες Πρεσβείες και Προξενικές αρχές, ώστε Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό να διεκπεραιώνουν διοικητικές πράξεις χωρίς φυσική παρουσία».

Η κ. Πελώνη υπογράμμισε στο σημείο αυτό πως «μια πραγματική ψηφιακή επανάσταση -που όπως τονίζει ο πρωθυπουργός σε σχετική ανάρτησή του- βελτιώνει τη σχέση των πολιτών με το Δημόσιο και διευκολύνει την καθημερινότητα όλων, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Υποθέσεις που απαιτούσαν τη μετάβαση του πολίτη σε κρατικές υπηρεσίες λύνονται τώρα από το κινητό ή τον υπολογιστή του καθενός. Μειώνουν τη γραφειοκρατία, αφαιρούν ταλαιπωρία και προσφέρουν χρόνο σε όλους».

Η Διάσκεψη για το μεταναστευτικό

Πριν ολοκληρώσει την εισαγωγική της τοποθέτηση η κ. Πελώνη αναφέρθηκε στη Διάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης των 5 Μεσογειακών χωρών που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στην Αθήνα -με την παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη- στη διάρκεια της οποίας τέθηκαν ζητήματα που άπτονται της διαπραγμάτευσης για το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Όπως είπε, «οι πέντε χώρες ζητούμε: Έμπρακτη αλληλεγγύη στην κατανομή των μεταναστευτικών βαρών. Κοινό μηχανισμό απελάσεων. Συνεργασία της Ε.Ε. με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης για τη μείωση των ροών. Και Ορθή και απαρέγκλιτη εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης Ε.Ε.-Τουρκίας».

Κλείνοντας και αναφερόμενη στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού, η κυβερνητική εκπρόσωπος ανέφερε ότι: «Αύριο, Τρίτη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Eisenhower που βρίσκεται στη βάση της Σούδας στην Κρήτη. Την Πέμπτη 25 και την Παρασκευή 26 Μαρτίου θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης -και όχι με φυσική παρουσία όπως είχε αρχικά αποφασιστεί- λόγω της έξαρσης του κορονοϊού στα κράτη-μέλη της Ε.Ε.».