“YFSF - All Star”: οι απίθανες μεταμορφώσεις της Κυριακής (εικόνες)

Εντυπωσίασαν για ακόμη μια Κυριακή με τις εμφανίσεις τους οι παίκτες, όπως προκύπτει και από την τηλεθέαση του σόου. Δείτε όσα έγιναν χθες και όσα θα γίνουν την άλλη Κυριακή.

Το «Your Face Sounds Familiar- All Star» μεταμόρφωσε και αυτή την Κυριακή μας! Η Μαρία Μπεκατώρου υποδέχθηκε για ακόμη μια φορά την αγαπημένη της κριτική επιτροπή, τον Τάκη Ζαχαράτο, τον Μιχάλη Ρέππα, την Κατερίνα Παπουτσάκη και τον Κωστή Μαραβέγια, αλλά και τους all star καλλιτέχνες, και όλοι μαζί μας χάρισαν μια υπέροχη βραδιά!

Το «Your Face Sounds Familiar-All Star» την Κυριακή 21 Μαρτίου σημείωσε 18,8% στο δυναμικό κοινό 18-54, ενώ κατέγραψε τις υψηλότερες επιδόσεις του στις γυναίκες, όπου σε επιμέρους κοινό άγγιξε το 26,8%.

Την Κυριακή 21 Μαρτίου το «Your Face Sounds Familiar- All Star» είχε… επιστροφές! Οι παίκτες του έκαναν ένα συναρπαστικό ταξίδι στο χρόνο και ανέβασαν ξανά στη σκηνή καλλιτέχνες που αγαπήσαμε πολύ σε παλιότερους κύκλους του, προσφέροντας απολαυστικές στιγμές γέλιου, χαράς και συγκίνησης! Η βραδιά, όμως, είχε και έναν καλεσμένο-έκπληξη, την Στέλλα Κονιτοπούλου που μας πήγε… βαρκάδα μαζί με τον Θανάση Αλευρά.

Αναλυτικά οι εμφανίσεις:

Θανάσης Αλευράς – Στέλλα Κονιτοπούλου (Το Καμίνι)

Κρατερός Κατσούλης – Διονύσης Σαββόπουλος (Μη μιλάς άλλο για αγάπη)

Λευτέρης Ελευθερίου – Σάκης Ρουβάς (Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα)

Ησαΐας Ματιάμπα – Στέλιος Καζαντζίδης (Δυο πόρτες έχει η ζωή)

Ίαν Στρατής – Freddie Mercury (Queen) (Under Pressure)

Μπέττυ Μαγγίρα – Cher (Dov'e L'Amore)

Ματθίλδη Μαγγίρα – Ρένα Βλαχοπούλου (Κέρκυρα Κέρκυρα & Το Πετεινάρι)

Κατερίνα Στικούδη – Δήμητρα Γαλάνη (Αν…)

Τάνια Μπρεάζου – Τζένη Βάνου (Έρωτά μου Ανεπανάληπτε)

Στη συνέχεια, ακολούθησε η σύνδεση, μέσω Ζoom, με τηλεθεατές οι οποίοι κλήθηκαν να δώσουν τις θετικές τους ψήφους στον καλλιτέχνη που τους εντυπωσίασε περισσότερο.

Λίγο πριν την ανακοίνωση του τελικού αποτελέσματος, Ησαΐας Ματιάμπα και Τάνια Μπρεάζου αλά Στέλιος Καζαντζίδης και Τζένη Βάνου, αντίστοιχα, χάρισαν στο κοινό ένα μοναδικό ντουέτο, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Τα μαύρα μάτια σου».





Η ψηφοφορία του κοινού σε συνδυασμό με τη βαθμολογία της κριτικής επιτροπής ανέδειξε μεγάλη νικήτρια της βραδιάς την Τάνια Μπρεάζου, η οποία στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού χαρακτήρα του «Your Face Sounds Familiar», επέλεξε να προσφέρει τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν, στον Παγκύπριο Σύνδεσμο για παιδιά με καρκίνο και συναφείς παθήσεις «Ένα Όνειρο μια Ευχή».

Ο Σύνδεσμος «Ένα Όνειρο μια Ευχή» εκπληρώνει τις ευχές των παιδιών και των νέων που υποφέρουν από διάφορες μορφές καρκίνου στο πλαίσιο ενός προγράμματος ψυχολογικής υποστήριξης και βοηθά οικονομικά τις οικογένειές τους.

Τέλος, το buzzer είχε και αυτή τη φορά φοβερή όρεξη, αποφασίζοντας πως οι μεταμορφώσεις της επόμενης Κυριακής, 28 Μαρτίου, θα είναι:

Θανάσης Αλευράς – Δημήτρης Κόκοτας

– Δημήτρης Κόκοτας Κρατερός Κατσούλης – Άννα Παναγιωτοπούλου

– Άννα Παναγιωτοπούλου Λευτέρης Ελευθερίου – Radiohead

– Radiohead Ησαΐας Ματιάμπα – Disturbed

– Disturbed Ίαν Στρατής – One

– One Μπέττυ Μαγγίρα – Χρησιμοποίησε τη «φοβερή κάρτα», το δικαίωμά της δηλαδή να επιλέξει έναν καλλιτέχνη τον οποίο έχει ενσαρκώσει και στο παρελθόν, στο σόου.

– Χρησιμοποίησε τη «φοβερή κάρτα», το δικαίωμά της δηλαδή να επιλέξει έναν καλλιτέχνη τον οποίο έχει ενσαρκώσει και στο παρελθόν, στο σόου. Ματθίλδη Μαγγίρα – Tina Turner

– Tina Turner Κατερίνα Στικούδη – Χρήστος Αυγερινός

– Χρήστος Αυγερινός Τάνια Μπρεάζου – Dua Lipa

Gallery