Μαραθώνιος της Βοστώνης: ανατροπή για την ποινή στον βομβιστή

Το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών συμφώνησε τη Δευτέρα να επανεξετάσει το ενδεχόμενο της θανατικής ποινής κατά του Ντζοκάρ Τσαρνάεφ για το τρομοκρατικό χτύπημα με την τοποθέτηση βομβών στον τερματισμό του Μαραθωνίου της Βοστώνης τον Απρίλιο του 2013.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, ήθελε να επαναφέρει την αρχική απόφαση για θανατική ποινή, και για το λόγο αυτό ζήτησε από το Ανώτατο Δικαστήριο τον περασμένο Οκτώβριο να επανεξετάσει την υπόθεση.

Παρόλο που ο διάδοχός του στην Προεδρία, ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν, δήλωσε ότι ήταν αντίθετος στην θανατική ποινή, η κυβέρνησή του επέτρεψε να εξεταστεί το αίτημα και οι εννέα σοφοί του Δικαστηρίου συμφώνησαν να το αναλάβουν, χωρίς εξήγηση, όπως συνηθίζεται.

Ο τσετσενικής καταγωγής, Ντζοκάρ Τσαρνάεφ καταδικάστηκε σε θάνατο τον Ιούνιο του 2015 επειδή είχε τοποθετήσει, με τον μεγαλύτερο αδερφό του Τάμερλαν, δύο βόμβες κοντά στη γραμμή τερματισμού του Μαραθωνίου της Βοστώνης, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους και τραυματίζοντας 264.

Η υπεράσπισή του ανέκαθεν ισχυριζόταν ότι ο νεαρός άνδρας, ηλικίας 19 ετών (27 ετών σήμερα), τελούσε υπό την απόλυτη επιρροή του μεγαλύτερου αδελφού του, που σκοτώθηκε από την αστυνομία τρεις ημέρες μετά την επίθεση.

Στις 31 Ιουλίου, ένα εφετείο της Βοστώνης ανέτρεψε τη θανατική ποινή του Ντζοκάρ Τσαρνάεφ, αναφέροντας συγκεκριμένες παρατυπίες στην επιλογή ενόρκων. Οι δικαστές είχαν παραπέμψει την υπόθεση σε άλλο δικαστήριο, σημειώνοντας όμως, ότι πρέπει να του επιβάλει το ελάχιστο ισόβια κάθειρξη.

Αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επικρίνει την απόφασή αυτή, πιστεύοντας ότι «η θανατική ποινή σπάνια ήταν τόσο άξια» όσο και για τον Τσαρνάεφ. «Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση πρέπει και πάλι να απαιτήσει τη θανατική ποινή. (...) Η χώρα μας δεν μπορεί να αφήσει σε ισχύ την απόφαση του εφετείου»,ανέφερε σε tweet.

Η κυβέρνηση του δισεκατομμυριούχου Τραμπ, ένθερμου υποστηρικτή της θανατικής ποινής, πραγματοποίησε αριθμό ρεκόρ ομοσπονδιακών εκτελέσεων κατά τους τελευταίους μήνες της θητείας του (13).