Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας στον ΑΝΤ1: Δεν έχουμε γίνει “Μπέργκαμο” - Γιατί κάναμε επίταξη (βίντεο)

Έχουμε σχέδιο και για τα πολύ δύσκολα, τόνισε ο υπουργός Υγείας.

"Η απροθυμία των ιδιωτών γιατρών να ανταποκριθούν στο κάλεσμα για βοήθεια του ΕΣΥ, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την πανδημία προκάλεσε την απόφαση για επίταξη", ξεκαθάρισε ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στο κεντρικό δελτιο ειδήσεεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικλάου.

"Κάναμε υπομονή, αλλά η δημόσια υγεία είναι πάνω από το μικροσυνδικαλιστικό συμφέρον" τόνισε ο υπουργός Υγείας.

Παραδέχθηκε ότι η κατάσταση στην Ατική είναι δύσκολη, αλλά, όπως τόνισε, "έχουμε σχέδιο και για τα πολύ δύσκολα", και συμπλήρωσε "κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν", ενώ σε ό,τι αφορά περαιτέρω επιτάξεις ιατρικών υπηρεσιών και ιδιωτικών κλινικών σημείωσε πως "ό,τι ζητήσαμε από τους ιδιώτες γιατρούς στην Αττική το πήραμε και όλοι οι μεγάλοι όμιλοι ανταποκρίθηκαν".

Υπογράμμισε ότι εκφράσεις τύπου "Μπέργκαμο" προκαλούν τον πανικό και τόνισε ότι δεν θα επιτρέψει να διασπαρεί ο πανικός, αναφερόμενος και στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης.

"Έχω ακούσει πολλές φορές από την έναρξη της πανδημίας ότι η χώρα γίνεται Μπέργκαμο. Δεν έχει γίνει. Η χώρα ανταποκρίνεται, καθώς και το ΕΣΥ, σε πείσμα εκείνων που έλεγαν πως θα καταρρεύσει" επισήμανε ο Βασίλης Κικίλιας και ευχαρίστησε όλον τον ιατρικό κόσμο που δίνει αυτόν τον αγώνα

"Δεν είναι ώρα για πολιτικές κοκορομαχίες, που προσάλλουν τον αγώνα τον γιατρών", είπε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Κικίλιας.

Διευκρίνισε ότι από τον περασμένο Μάρτιο έχουν γίνει 1400 προσλήψεις μονίμων γιατρών και 10.000 επικουρικών και πως από τους 200 γιατρούς που ήθελαν να αποχωρήσουν το 2020 έφυγαν μόνον οι 100.

Εκτίμησε ότι, ίσως απο την ερχόμενη εβδομάδα υπάρξει αποκλιμάκωση στον αριθμό των κρουσμάτων, που θα κρίνει και τις όποιες αποφάσεις της κυβέρνησης σε συνεννόηση, πάντα, με τους λοιμωξιολόγους.

Υπεραμύνθηκε του σχεδιασμού της κυβέρνησης για τους εμβολιασμούς. υπογραμμίζοντας ότι ακολουθούμε τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμου Φαρμάκων ως προς την ασφάλεια των χορηγούμενων εμβολίων.

Τελος, ο υπουργός Υγείας εκτίμησε ότι στο τελος Μαίου, θα εχει δημιουργηθεί τείχος ανοσίας για τις ευπαθείς ομάδες και τους ηλικιωμένους.