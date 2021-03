Τεχνολογία - Επιστήμη

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα : Οδηγίες για τους σταθμούς στάθμευσης και φόρτισης

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Ενέργειας.

Τα βήματα και οι τεχνικές προδιαγραφές, για την χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε όλη την επικράτεια περιγράφονται σε εγκύκλιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς τους Δήμους.

Στόχος όπως επισημαίνεται είναι η ισορροπημένη ανάπτυξη του δικτύου για την εξυπηρέτηση κατοίκων και επισκεπτών.

Ειδικότερα, με την ερμηνευτική εγκύκλιο, αποσαφηνίζονται οι όροι και καθορίζονται κοινές τεχνικές προδιαγραφές, προκειμένου να διευκολυνθούν οι Δήμοι στην εκπόνηση των Σχεδίων και την αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων χωροθέτησης δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων τα οποία θα εγκατασταθούν σε:

· Υφιστάμενους υπαίθριους ή στεγασμένους δημοτικούς χώρους στάθμευσης

· Υφιστάμενες παρόδιες θέσεις στάθμευσης, ελεύθερες και ελεγχόμενες, σε πολεοδομικά κέντρα των Δήμων, περιοχές αυξημένης επίσκεψης, πυκνοδομημένες αστικές περιοχές

· Νέους υπαίθριους/στεγασμένους χώρους ή παρόδιες θέσεις στάθμευσης που χωροθετούνται με σκοπό την εγκατάσταση σημείων φόρτισης Η/Ο

· Τερματικούς σταθμούς και επιλεγμένα σημεία των δημοτικών/αστικών συγκοινωνιών

· Χώρους εξυπηρέτησης τουριστικών λεωφορείων

· Χώρους εξυπηρέτησης Η/Ο τροφοδοσίας

· Καθορισμένες πιάτσες ταξί

· Χώρους στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ

· Δημοτικές εγκαταστάσεις πέραν των υποχρεωτικά προβλεπόμενων βάσει της κείμενης νομοθεσίας

Παράλληλα, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με ρύθμιση που έχει κατατεθεί στη Βουλή, προωθεί παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας εκπόνησης των Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ), που λήγει στις 31.03.2021, ως τις 30.06.2021 για λόγους που σχετίζονται με τις συνέπειες της πανδημίας.