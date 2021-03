Πολιτική

Μητσοτάκης στους Ομογενείς των ΗΠΑ: Υποχρέωσή μου να διαφυλάξω την ενότητα του ελληνισμού

Ο πρωθυπουργός σε συνομιλία του με εκπροσώπους των ελληνικών κοινοτήτων της Λατινικής Αμερικής δεσμεύθηκε ότι η κυβέρνηση θα επανέλθει στο ζήτημα της συμμετοχής των ομογενών στις εθνικές εκλογές από τον τόπο διαμονής τους

"Συγκινούμαι όταν βλέπω στα πρόσωπά σας, από πίσω, απλωμένες τις ελληνικές σημαίες, είτε βρίσκεστε στην Αργεντινή ή στη Βραζιλία, στο Μεξικό, στον Παναμά, στην Ουρουγουάη, στις υπόλοιπες χώρες της Λατινικής Αμερικής", σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην διάρκεια μιας ιδιαίτερης τηλεδιάσκεψης που είχε με τους εκπροσώπους των ελληνικών κοινοτήτων της Λατινικής Αμερικής.

"Καθώς η Ελλάδα μπαίνει στον τρίτο αιώνα ζωής της ως ελεύθερο κράτος, είναι μια χώρα που αλλάζει. Είναι μια χώρα πολύ πιο αισιόδοξη, με πολύ περισσότερη αυτοπεποίθηση που μπορεί να κοιτάξει το παρελθόν της με ειλικρίνεια, να μάθει από τα λάθη της αλλά να σταθεί και με υπερηφάνεια στις μεγάλες εθνικές επιτυχίες της", δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση με τα μέλη των ελληνικών κοινοτήτων.

"Υποχρέωσή μου να διαφυλάξω την ενότητα του ελληνισμού"

"Όποτε είμαστε ενωμένοι μεγαλουργούμε, όποτε διχαζόμαστε βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μεγάλα προβλήματα. Και πιστεύω ότι τώρα περισσότερο παρά ποτέ -καθώς η χώρα βγαίνει και από την περιπέτεια της πανδημίας- είναι υποχρέωσή μας και υποχρέωση δική μου ως Πρωθυπουργός της χώρας να διαφυλάξω την ενότητα του ελληνισμού", πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναφερόμενος στα ζητήματα της εκπαίδευσης, ο κ. Μητσοτάκης αφού υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει ήδη στην αποστολή εκατοντάδων εκπαιδευτικών βιβλίων σε χώρες της Λατινικής Αμερικής για τις ανάγκες των κατά τόπους σχολείων, δεσμεύτηκε ότι θα εξεταστούν και οι δυνατότητες αποστολής επιπλέον αποσπασμένων εκπαιδευτικών από την Ελλάδα, τουλάχιστον στις μεγάλες κοινότητες, από το επόμενο κιόλας εκπαιδευτικό έτος, ενώ έβαλε στο τραπέζι και την πρόταση να υπάρξουν συντονιστές-εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα οι οποίοι να ασχολούνται μόνο με συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές και να μπορούν διαδικτυακά να υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στις ελληνικές κοινότητες ανά τον κόσμο.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην καινοτόμο πλατφόρμα staellinika.com, που τέθηκε σε λειτουργία από τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, με την συμβολή του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και του Κέντρου Ελληνικών σπουδών του Πανεπιστημίου Simon Fraser του Καναδά, που υποστηρίζει την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. Όπως δεσμεύτηκε επίσης ο Πρωθυπουργός θα εξασφαλιστεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση ώστε εντός του έτους η πλατφόρμα να λειτουργήσει στα ισπανικά και στα πορτογαλικά. "Διότι η εκμάθηση της γλώσσας η επαφή με την ιστορία και τις ελληνικές μας παραδόσεις -τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας- αποτελούν, τελικά, τα συστατικά στοιχεία εκείνα τα οποία κρατούν ζωντανή την επαφή κυρίως της νέας γενιάς με τη μητέρα πατρίδα", τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε ακόμη, στην ανάγκη ενίσχυσης των προγραμμάτων ανταλλαγής, εκμάθησης γλώσσας και φιλοξενίας των μαθητών των ελληνικών κοινοτήτων. "Τίποτα δεν είναι πιο δυνατό από την εμπειρία ενός νέου παιδιού που έχει ακούσει για την Ελλάδα μόνο από τους γονείς του από την ελληνική κοινότητα ή από τα βιβλία, από το να έρθει να επισκεφθεί τη χώρα. Και νομίζω ότι αυτές είναι εμπειρίες που θα τον ή θα την συνοδεύουν για μια ζωή και θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να ρίξουμε γέφυρες επικοινωνίας, κυρίως, με τη νέα γενιά", σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

Σχετικά με την επικοινωνία των Ελλήνων της ομογένειας με το ελληνικό κράτος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως "σταδιακά αυτό το οποίο οι Έλληνες συμπολίτες μας βλέπουν -μια μεγάλη ψηφιακή επανάσταση- ότι μπορούν δηλαδή να μπαίνουν στο site www.gov.gr και να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες χωρίς να ταλαιπωρούνται, σταδιακά αυτό θα επεκταθεί και στις προξενικές μας Αρχές έτσι ώστε να μην χρειάζεται να έρχεστε σε επικοινωνία, να ταξιδεύετε για πράγματα τα οποία πια, μπορούν να γίνονται εξ αποστάσεως, για θέματα τα οποία η τεχνολογία έχει λύσει”.

Ως προς την θεσμική επικοινωνία της Ελληνικής Πολιτείας με τους Έλληνες του εξωτερικού, ο Πρωθυπουργός τόνισε πως ο ίδιος θα ήθελε να δίνονται μεγαλύτερες δυνατότητες στους Έλληνες του εξωτερικού -που λείπουν πολλά χρόνια από την Ελλάδα- να μπορούν να ψηφίζουν από τον μόνιμο τόπο διαμονής τους, κάτι που δεν έγινε εφικτό καθώς κάποια κόμματα στην Ελληνική Βουλή δεν το ήθελαν και δεν συγκεντρώθηκαν οι απαιτούμενες 200 ψήφοι. "Πιστεύω ότι θα επανέλθουμε στον νόμο αυτόν, θα τον ενισχύσουμε ώστε να μπορείτε όσοι θέλετε να συμμετέχετε στα κοινά της πατρίδας μας, να το κάνετε συμμετέχοντας στη διαδικασία ανάδειξης της πολιτικής ηγεσίας στη χώρα μας”, πρόσθεσε.

Στην τηλεδιάσκεψη, στην οποία συμμετείχαν ο Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό Κώστας Βλάσης, η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζέττα Μακρή, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού Γιάννης Χρυσουλάκης και ο Σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα Λατινικής Αμερικής Ιάσων Πιπίνης, πήραν το λόγο οι εκπρόσωποι των Ελληνικών Κοινοτήτων Αργεντινής, Αναστάσιος Καβαθάς, Βραζιλίας, Σταύρος Κυριόπουλος, Μεξικού, Κώστας Γαλάνης, Παναμά, Ιωάννης Λιακόπουλος και Ουρουγουάης, Παύλος Αυγουστής, ενώ παρακολούθησαν τη συζήτηση και οι εκπρόσωποι ακόμη 16 ελληνικών κοινοτήτων της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Αργεντινής Αναστάσιος Καβαθάς τόνισε την ανάγκη να "διατηρηθεί η γλώσσα μας" με την ενίσχυση των σχολείων που λειτουργούν στις κοινότητες, ενώ αναφέρθηκε και στα προγράμματα παραδοσιακών χορών που υλοποιούν. "Θέλουμε με αυτον τον τρόπο να είμαστε κοντά στην Ελλάδα", είπε χαρακτηριστικά.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Βραζιλίας Σταύρος Κυριόπουλος μεταξύ άλλων έθεσε τα ζητήματα εκπαίδευσης και ενίσχυσης του αριθμού των εκπαιδευτικών και ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για την πρωτοβουλία του, να επικοινωνήσει με την ομογένεια στη Λατινική Αμερική, κάτι που όπως υποστήριξε "δεν είχε πράξει στο παρελθόν κανένας άλλος Πρωθυπουργός".

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Μεξικού Κώστας Γαλάνης αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη να ενισχυθούν τα σχολεία των κοινοτήτων, τονίζοντας πως στο παρελθόν "πολλοί μαθητές έμαθαν ελληνικά από Μεξικανούς δασκάλους". Ο Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Παναμά Ιωάννης Λιακόπουλος, μεταξύ άλλων, παρουσίασε την έντονη πολιτιστική δραστηριότητα που αναπτύσσει η κοινότητα, ενώ μίλησε και για το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν πολλοί ομογενείς στην επιχειρηματική ζωή της χώρας. "Όταν οι Έλληνες θέλουμε μπορούμε να κατακτήσουμε μεγάλα πράγματα", τόνισε.

Ο Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Ουρουγουάης, Παύλος Αυγουστής, ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για την αποστολή εκπαιδευτικών βιβλίων από την κυβέρνηση πριν από λίγους μήνες και αναφέρθηκε στα ιδιαίτερα φιλελληνικά αισθήματα που τρέφει η Ουρουγουάη, όπου όπως είπε, υπάρχει πλατεία με την ονομασία "Αθήνα" αλλά και κεντρικοί δρόμοι με την ονομασία "Ελλάδα".

Ακολουθούν ολόκληρες οι τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού

Εισαγωγική τοποθέτηση:

Καλημέρα σας από την Αθήνα. Θέλω να σας πω πόσο χαίρομαι που μας δίνεται η δυνατότητα να κάνουμε, σήμερα αυτή τη συζήτηση, με τις πολύ δυναμικές κοινότητές μας στη Λατινική Αμερική.

Και δεν θα μπορούσα να μην σχολιάσω εισαγωγικά ότι αυτή η τηλεδιάσκεψη συμπίπτει με μια εμβληματική ημερομηνία για όλους μας, τους εορτασμούς της 25ης Μαρτίου. Φέτος συμπληρώνουμε 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, του πολέμου για την ανεξαρτησία, ο οποίος οδήγησε τελικά μετά από 9 χρόνια αγώνα στη σύσταση του νέου ελληνικού κράτους. Και με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα στο πρόσωπό σας να τιμήσω τον ρόλο όλων Ελλήνων εκτός Ελλάδος -όχι μόνο στον πόλεμο για την ανεξαρτησία- αλλά και διαχρονικά στη διαδρομή του Ελληνικού Κράτους.

Ξέρω, πόσα, πολλά έχετε συνεισφέρει και θα ήταν παράλειψή μου εάν οι εορτασμοί αυτοί, της 25ης Μαρτίου, στρέφονταν μόνο στο εσωτερικό της χώρας. Υπάρχει μια δεύτερη Ελλάδα η οποία ζει και μεγαλουργεί στα πέρατα του κόσμου, η καρδιά της όμως και η καρδιά σας, χτυπάει πάντα στους ρυθμούς και στους παλμούς της μητέρας πατρίδας.

Και δεν μπορώ να σας πω ότι δεν συγκινούμαι όταν βλέπω στα πρόσωπά σας, από πίσω, απλωμένες τις ελληνικές σημαίες, είτε βρίσκεστε στην Αργεντινή ή στη Βραζιλία, στο Μεξικό, στον Παναμά, στην Ουρουγουάη, στις υπόλοιπες χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Ήθελα, σήμερα, να μας δοθεί η ευκαιρία πρωτίστως να σας ακούσουμε. Να ακούσουμε τους προβληματισμούς σας, τις ανησυχίες σας, τις προσδοκίες σας. Μαζί μου συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη και οι αρμόδιοι Υφυπουργοί. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, υπεύθυνος για τα θέματα του Απόδημου Ελληνισμού και ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διπλωματίας, αλλά και η Υφυπουργός Παιδείας, καθώς γνωρίζω ότι πολλά από τα θέματα που σας απασχολούν στρέφονται γύρω από την ελληνική εκπαίδευση.

Θέλω, λοιπόν, να ξαναδώσω τον λόγο στον Ιάσονα για να συντονίσει τη συζήτηση, να σας ακούσω και στη συνέχεια επιτρέψτε μου να τοποθετηθώ και πάλι για να αξιολογήσω τις παρατηρήσεις στο τέλος της συζήτησής μας.

Και πάλι σας ευχαριστώ από καρδιάς που πήρατε τον χρόνο να συμμετέχετε σε αυτήν την τηλεδιάσκεψη.

Τελική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού:

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για τις τοποθετήσεις σας. Και να ξεκινήσω με την τελευταία αποστροφή του κ. Αυγουστή, ότι οι Έλληνες όταν είμαστε ενωμένοι δεν υπάρχει κάτι που δεν μπορούμε να καταφέρουμε. Και πιστεύω ότι αν κάτι μας έχει διδάξει η ιστορία μας -αυτά τα 200 χρόνια- είναι ακριβώς αυτό: Όποτε είμαστε ενωμένοι μεγαλουργούμε, όποτε διχαζόμαστε βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μεγάλα προβλήματα. Και πιστεύω ότι τώρα περισσότερο παρά ποτέ -καθώς η χώρα βγαίνει και από την περιπέτεια της πανδημίας- είναι υποχρέωσή μας και υποχρέωση δική μου ως Πρωθυπουργός της χώρας να διαφυλάξω την ενότητα του ελληνισμού. Και όταν αναφέρομαι στον ελληνισμό -δεν αναφέρομαι, προφανώς, μόνο στους Έλληνες που κατοικούν στην Ελλάδα- αλλά και σε όλους τους Έλληνες που βρίσκονται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της υφηλίου.

Και, όπως είπε και ο κ. Κυριόπουλος -αν δεν κάνω λάθος- είναι σίγουρα πιο δύσκολο να κρατάει κανείς την επικοινωνία με την μητέρα πατρίδα όταν βρίσκεται πολύ μακριά. Τα ταξίδια είναι πιο δύσκολα - οι δυνατότητες να διατηρήσει κανείς τη γλώσσα και τις παραδόσεις ζωντανές, η προσπάθεια γίνεται πιο δυσχερής. Αισθάνομαι, όμως, μεγάλη εμπιστοσύνη βλέποντάς σας και ακούγοντάς σας σήμερα, ότι ακριβώς αυτήν την προσπάθεια -να κρατάτε ζωντανή τη "φλόγα” του Ελληνισμού, ενεργή τη γλώσσα, τις παραδόσεις μας- αισθάνομαι ότι ο ελληνισμός στη Λατινική Αμερική είναι σε καλά χέρια.

Δεν μπόρεσα να ακούσω από όλους σας, αλλά ήθελα ειδικά να χαιρετήσω τις υπόλοιπες ελληνικές κοινότητες οι οποίες δεν είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν σήμερα. Να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στην ελληνική κοινότητα της Βενεζουέλας η οποία βιώνει δύσκολες καταστάσεις λόγω της πολιτικής και της οικονομικής κρίσης. Και να κάνω, επίσης, μια ξεχωριστή μνεία στους "φωτισμένους” Ιεράρχες μας, στους δύο Μητροπολίτες, τον Σεβασμιώτατο Ιωσήφ, τον Σεβασμιώτατο Αθηναγόρα, για την σπουδαία δουλειά που κάνουν στα πλαίσια των δικών τους εκκλησιαστικών καθηκόντων.

Κάποια σχόλια σύντομα, σε απάντηση των πολύ εύστοχων παρατηρήσεων που έκαναν οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων που πήραν τον λόγο. Πρώτον ως προς την θεσμική επικοινωνία της Ελληνικής Πολιτείας με τους Έλληνες του εξωτερικού. Πράγματι ψηφίσαμε, πριν από έναν χρόνο, έναν νόμο που δίνει την δυνατότητα σε αρκετούς Έλληνες του εξωτερικού να μπορούν να ψηφίζουν από τον μόνιμο τόπο διαμονής τους. Δυστυχώς ο νόμος αυτός δεν ήταν τόσο φιλόδοξος όσο θα το επιθυμούσα για τον απλούστατο λόγο ότι έπρεπε να συγκεντρώσουμε 200 ψήφους στην Εθνική Αντιπροσωπεία και κάποια κόμματα δεν ήθελαν να είμαστε πιο τολμηροί και να δώσουμε μεγαλύτερες δυνατότητες σε Έλληνες του εξωτερικού -που λείπουν πολλά χρόνια από την Ελλάδα- να μπορούν να ψηφίζουν από τον μόνιμο τόπο διαμονής τους.

Άρα, δυστυχώς, ένα μεγάλο κομμάτι των Ελλήνων της Λατινικής Αμερικής δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν τις πρόνοιες αυτού του νόμου. Δεσμεύομαι όμως, ότι θα επανέλθουμε στο ζήτημα αυτό και μετά την επόμενη εκλογή, στην οποία για πρώτη φορά θα ψηφίσουν Έλληνες που δεν διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα, πιστεύω ότι το επιχείρημα γιατί αυτή η δυνατότητα θα πρέπει να δοθεί σε περισσότερους Έλληνες του εξωτερικού θα είναι ακόμα πιο έντονο. Και πιστεύω ότι θα επανέλθουμε στον νόμο αυτόν, θα τον ενισχύσουμε ώστε να μπορείτε όσοι θέλετε να συμμετέχετε στα κοινά της πατρίδας μας, να το κάνετε συμμετέχοντας στη διαδικασία ανάδειξης της πολιτικής ηγεσίας στη χώρα μας.

Θέλω επίσης, να τονίσω ότι καταβάλλεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια από το Υπουργείο Εξωτερικών αλλά και από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης να απλοποιήσουμε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείτε με τις αρχές του Ελληνικού κράτους. Και σταδιακά αυτό το οποίο οι Έλληνες συμπολίτες μας βλέπουν -μια μεγάλη ψηφιακή επανάσταση- ότι μπορούν δηλαδή να μπαίνουν στο site www.gov.gr και να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες χωρίς να ταλαιπωρούνται, σταδιακά αυτό θα επεκταθεί και στις προξενικές μας αρχές έτσι ώστε να μην χρειάζεται να έρχεστε σε επικοινωνία, να ταξιδεύετε για πράγματα τα οποία, πια, μπορούν να γίνονται εξ αποστάσεως, για θέματα τα οποία η τεχνολογία έχει λύσει. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για απομακρυσμένες κοινότητες σε μια τόσο μεγάλη ήπειρο όπως είναι η λατινική Αμερική. Άρα και εκεί νομίζω θα δείτε πολύ γρήγορα βήματα εκσυγχρονισμού των προξενικών μας αρχών, έτσι ώστε να μπορούμε να διευκολύνουμε την επικοινωνία σας με τις αρχές της πατρίδας μας.

Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στα θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση. Διότι η εκμάθηση της γλώσσας η επαφή με την ιστορία και τις ελληνικές μας παραδόσεις -τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας- αποτελούν, τελικά, τα συστατικά στοιχεία εκείνα τα οποία κρατούν ζωντανή την επαφή κυρίως της νέας γενιάς με τη μητέρα πατρίδα. Ξέρω ότι έχουν μεριμνήσει και ο κ. Πιπίνης και το Υπουργείο και ο κ. Βλάσης και ο κ. Χρυσουλάκης και έχουμε στείλει πολλά βιβλία στις κοινότητες της Λατινικής Αμερικής και γνωρίζω, επίσης, και το γνωρίζει και η υφυπουργός η κυρία Μακρή ότι υπάρχουν αιτήματα -όχι υπερβολικά κατά την άποψή μου- για δυνατότητες αποστολής επιπλέον αποσπασμένων εκπαιδευτικών από την Ελλάδα στις μεγάλες μας κοινότητες τουλάχιστον, και σας διαβεβαιώνω ότι είναι κάτι το οποίο θα το κοιτάξουμε πολύ ενεργά, πολύ ζεστά, και ενόψει του επόμενου Ακαδημαϊκού έτους, πιστεύω ότι θα μπορούμε να ενισχύσουμε σημειακά και στοχευμένα το εκπαιδευτικό προσωπικό το οποίο υπηρετεί τις ανάγκες των νέων Ελλήνων που κατοικούν στην Λατινική Αμερική.

Αλλά θέλω να σταθώ ιδιαίτερα σε κάτι το οποίο ανέφεραν δύο τουλάχιστον από τους Προέδρους, οι οποίοι πήραν τον λόγο. Σε αυτήν την εξαιρετικά καινοτόμο πλατφόρμα που λέγεται staellinika.com η οποία τέθηκε σε εφαρμογή από την Γενική Γραμματεία του Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, με την συμβολή του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και του Κέντρου Ελληνικών σπουδών του πανεπιστημίου Simon Fraser, στον Καναδά. Είναι μια επανάσταση αυτή η πλατφόρμα. Και είναι και ο τρόπος με τον οποίον σε ένα βαθμό θα μπορούμε να υποστηρίξουμε την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, χρησιμοποιώντας την ψηφιακή τεχνολογία. Όλοι, εξάλλου, έχουμε δει πια με την πανδημία ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα πράγματα από τον υπολογιστή μας. Σκεφτείτε ότι μέχρι και αυτή η τηλεδιάσκεψη την οποία κάνουμε σήμερα δεν θα μας περνούσε από το μυαλό ότι θα μπορούσαμε να την κάνουμε με τόσο μεγάλη συχνότητα πριν από την πανδημία.

Έχω ζητήσει, λοιπόν, και από το Υπουργείο και ειδικά από τον Γενικό Γραμματέα από τον κ. Χρυσουλάκη να μεριμνήσει ώστε να βρεθεί η κατάλληλη χρηματοδότηση έτσι ώστε εντός του επόμενου έτους να τεθεί η πλατφόρμα στα ελληνικά σε λειτουργία στα ισπανικά και στα πορτογαλικά. Για να μπορούμε να καλύψουμε συνολικά τις ανάγκες της Λατινικής Αμερικής, θα βρούμε τον τρόπο να καλύψουμε τα έξοδα, δεν είναι κάποια σπουδαία δαπάνη. Είναι το ελάχιστο το οποίο μπορούμε να κάνουμε όμως, για τα παιδιά αλλά και τους εκπαιδευτικούς να έχουν πρόσβαση σε σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Και ίσως ένας τρόπος για να μπορούμε να υποστηρίζουμε και τους εκπαιδευτικούς, χωρίς να στέλνουμε κατ’ ανάγκη αποσπασμένους καθηγητές -είναι μια σκέψη που θα την συζητήσω με την κυρία Ζέττα Μακρή- είναι να έχουμε κάποιους συντονιστές στην Ελλάδα οι οποίοι να ασχολούνται μόνο με συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές και να μπορούν διαδικτυακά να υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι βρίσκονται στις χώρες, να τους λύνουν απορίες και να μπορούν να παρεμβαίνουν, ενδεχομένως, και οι ίδιοι στις τάξεις χρησιμοποιώντας την τεχνολογία. Δεν έχουμε, πια, κανένα άλλοθι τώρα που η τεχνολογία έχει δείξει τις δυνατότητες της ειδικά στον τομέα της εκπαίδευσης να μην την αξιοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό και αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελεί προσωπική μου δέσμευση.

Θέλω να σταθώ, ιδιαίτερα, σε κάτι το οποίο αναφέρατε και για εμένα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Στις επισκέψεις νέων παιδιών κυρίως, στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια πρωτίστως των διακοπών τους. Προγράμματα ανταλλαγής, εκμάθησης γλώσσας, φιλοξενίας. Πρέπει αγαπητέ Γιάννη Χρυσουλάκη, αγαπητέ Κώστα Βλάση να τα ενισχύσουμε αυτά τα προγράμματα. Τίποτα δεν είναι πιο δυνατό από την εμπειρία ενός νέου παιδιού που έχει ακούσει για την Ελλάδα μόνο από τους γονείς του από την ελληνική κοινότητα ή από τα βιβλία, από το να έρθει να επισκεφθεί τη χώρα. Και νομίζω ότι αυτές είναι εμπειρίες που θα τον ή θα την συνοδεύουν για μια ζωή και θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να ρίξουμε γέφυρες επικοινωνίας, κυρίως, με τη νέα γενιά. Είναι πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να κάνει η τεχνολογία, δεν μπορεί, όμως, ποτέ να υποκαταστήσει μια φυσική επίσκεψη στην μητέρα πατρίδα. Είναι, λοιπόν, μου δώσατε το έναυσμα να το συζητήσω πιο αναλυτικά με τους αρμόδιους Υπουργούς και Γενικούς Γραμματείς, για να δούμε πως αυτά τα πρώτα βήματα τα οποία ήδη κάνουμε σε αυτήν την κατεύθυνση, πως μπορούμε να τα ενισχύσουμε και να δώσουμε δυνατότητα σε περισσότερα νέα παιδιά από τη Λατινική Αμερική να επισκεφθούν την πατρίδα μας.

Τέλος, θεωρώ, ιδιαίτερα σημαντικό, το να ενισχύσουμε περισσότερο τους οικονομικούς μας δεσμούς. Η Λατινική Αμερική για λόγους ανεξήγητους, σε μένα, ήταν μια ξεχασμένη ήπειρος για την Ελλάδα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θέλω να το διορθώσω. Μιλάμε για πολύ δυναμικές οικονομίες, με δυναμικές ελληνικές κοινότητες. Οικονομίες τις οποίες και οι ελληνικές επιχειρήσεις, ήδη κάποιες, δίνουν το παρών. Αλλά σίγουρα μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα, να ενισχύσουμε τις εξαγωγές μας, αλλά γιατί όχι να ενισχύσουμε τις επενδύσεις μας στη Λατινική Αμερική και να προσελκύσουμε και επιχειρήσεις της Λατινικής Αμερικής, -γιατί όχι- να επενδύσουν στην πατρίδα μας. Εξάλλου είμαστε πάντα σε αναζήτηση ξένων επενδύσεων.

Να ενισχύσουμε και τα "ρεύματα” του τουρισμού. Έχουμε πολύ λίγους επισκέπτες από την Λατινική Αμερική, μπορούμε σίγουρα να κάνουμε πολλά περισσότερα για να ενισχύσουμε τις επισκέψεις και να προστεθούν και αυτοί και να ενισχύσουν το τουριστικό μας "ρεύμα” κάτι το οποίο, ειδικά, μετά την πανδημία θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Έχουμε γραφείο, οικονομικό και εμπορικό γραφείο στις Πρεσβείες μας στην Αργεντινή και στην Βραζιλία. Χρειάζεται όμως και οι Πρεσβείες μας να κάνουν περισσότερη δουλειά στον τομέα της οικονομικής διπλωματίας και ο έτερος Υφυπουργός Εξωτερικών -που δεν παραβρίσκεται στην τηλεδιάσκεψη μας- ο κ. Φραγκογιάννης υπεύθυνος για τα Θέματα της Οικονομικής Διπλωματίας γνωρίζει το προσωπικό μου ενδιαφέρον για την Λατινική Αμερική και είμαστε σε μια φάση όπου χαρτογραφούμε επενδυτικές και εξαγωγικές ευκαιρίες.

Τέλος, θέλω να σας πω ότι θα ήθελα πάρα πολύ -όταν με το καλό παρέλθει η πανδημία- να κάνω και εγώ προσωπικά ένα ταξίδι στην Λατινική Αμερική, να σας γνωρίσω από κοντά. Δεν θα μπορέσω να πάω σε όλες τις χώρες αλλά να επισκεφτώ τουλάχιστον τις χώρες όπου έχουμε τις μεγαλύτερες κοινότητές μας. Εξ όσων γνωρίζω έχει πολλές δεκαετίες να πάει αρχηγός κράτους ή Κυβέρνησης στην λατινική Αμερική, νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα σηματοδοτήσουμε τη σημασία που αποδίδουμε σε αυτήν την πολύ σημαντική, σε αυτήν την πολύ μεγάλη ήπειρο και ούτως ή αλλιώς είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να το κάνουμε. Η Ελλάδα αναζητεί διαρκώς διεθνή ερείσματα για να υπερασπιστεί τα δίκαιά της και φυσικά οι χώρες της λατινικής Αμερικής μόνο αμελητέες δεν είναι σε αυτή την προσπάθεια.

Κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι έχουμε κάθε λόγο καθώς πλησιάζουμε στις εορτές της 25ης Μαρτίου και θα σας ζητήσω, δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα λόγω πανδημίας, όμως θα κάνουμε κάποια τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία. Θα εγκαινιάσουμε, επιτέλους, τη νέα μας Εθνική Πινακοθήκη μετά από 12 χρόνια καταφέραμε και ολοκληρώσαμε το έργο και αποκτά η Αθήνα ένα καταπληκτικό μουσείο στο οποίο παρουσιάζεται όλη η ιστορία της ελληνικής ζωγραφικής από συστάσεως του Ελληνικού Κράτους και το περιεχόμενό της θα είναι διαθέσιμο και ψηφιακά ώστε να μπορείτε να την απολαύσετε και εμείς. Και θα έχουμε, φυσικά, την στρατιωτική μας παρέλαση με τη συμμετοχή και τμημάτων των ενόπλων δυνάμεων εκείνων των χωρών που μας βοήθησαν στον πόλεμο της Ανεξαρτησίας.

Αλλά θέλω να ξέρετε ότι καθώς η Ελλάδα μπαίνει στον τρίτο αιώνα ζωής της ως ελεύθερο κράτος, είναι μια χώρα που αλλάζει. Είναι μια χώρα πολύ πιο αισιόδοξη, με πολύ περισσότερη αυτοπεποίθηση που μπορεί να κοιτάξει το παρελθόν της με ειλικρίνεια, να μάθει από τα λάθη της αλλά να σταθεί και με υπερηφάνεια στις μεγάλες της εθνικές επιτυχίες.

Και πιστεύω ακράδαντα ότι με το που θα τελειώσει ο κύκλος της πανδημίας -θεωρώ ότι έχουμε χειριστεί την πανδημία πολύ καλύτερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, παρά το γεγονός ότι δεν είχαμε το καλύτερο οργανωμένο Σύστημα Υγείας- τα έχουμε καταφέρει, όμως, πολύ καλύτερα. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γιατρούς μας, στους υγειονομικούς μας. Τώρα περνάμε, νομίζω, πιστεύω, το peak του τρίτου κύματος αλλά οι εμβολιασμοί προχωρούν πολύ γρήγορα και πιστεύω ότι από τον Μάιο και μετά θα μπορούμε να επανέλθουμε σίγουρα σε μια κανονικότητα που θα μας επιτρέψει και από τις 15 Μαΐου να ανοίξουμε την χώρα σε επισκέπτες για να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερους τουρίστες απ’ όσους είχαμε πέρσι.

Να ξέρετε ότι η Ελλάδα σας σκέφτεται, σας αγαπάει, είναι κοντά σας, αισθάνεται και την δική σας αγάπη και πιστεύω ότι όλοι μαζί, οι Έλληνες, είτε βρίσκονται στην Ελλάδα, είτε βρίσκονται στην Αργεντινή, τη Βραζιλία, τη Χιλή, το Μεξικό, όλοι μαζί θα γιορτάσουμε στις 25 Μαρτίου αυτή την σημαδιακή ημερομηνία ας αναλογιστούμε πόσα πετύχαμε ως χώρα, έχουμε κάθε λόγο να είμαστε πολύ περήφανοι.

Σας, ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ για την παρουσία σας, σας εύχομαι καλή δύναμη, χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας. Και όπως είπε κάποιος από τους προλαλήσαντες με το καλό να τα χιλιάσουμε.