Κοινωνία

Νεαρός μετέφερε υλικά για εκρηκτικό μηχανισμό

Που τον συνέλαβαν οι αστυνομικοί. Τι βρέθηκε στο σακίδιό του.

(εικόνα αρχείου)

Συνελήφθη, τις πρώτες πρωινές ώρες της 16ης Μαρτίου στην Αγία Παρασκευή, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), 21χρονος Έλληνα, κατηγορούμενος για κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών και για παράβαση της Νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο νεαρός μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε από τους αστυνομικούς που περιπολούσαν στην περιοχή, κατελήφθη να κατέχει μεταξύ άλλων, εντός σακιδίου πλάτης:

3 φιαλίδια βουτανίου

2 πλαστικά μπουκάλια που περιείχαν διάφανο υγρό με τη ένδειξη «Βενζίνη»

κομμάτι μάρμαρο

σκοινί

κομμάτι από μπαστούνι

κομμάτι από μεταλλική βάση

κομμάτι από λαμαρίνα

γάντι εργασίας

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.