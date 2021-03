Πολιτική

Πέτσας: μπορεί να γίνουν κι άλλες επιτάξεις

Απέκλεισε το άνοιγμα του λιανεμπορίου με τα σημερινά δεδομένα. Τι είπε για τις μετακινήσεις εκτός νομού το Πάσχα.

Είναι αδύνατο να ανοίξει το λιανεμπόριο στις 29 Μαρτίου με τα δεδομένα που έχουμε τώρα, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας.

«Πρωτεύοντα ρόλο για την κυβέρνηση έχει η δημόσια υγεία και στην παρούσα φάση το άνοιγμα των καταστημάτων είναι αδύνατο να συμβεί.», είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Ο κ. Πέτσας επεσήμανε, επίσης, πως εφόσον χρειαστεί θα γίνουν κι άλλες επιτάξεις κλινικών και υπηρεσιών, ωστόσο διευκρίνισε πως είναι μια διαδικασία που κοστίζει.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι το Πάσχα τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα. Επιπλέον, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να επιτραπεί η μετακίνηση εκτός νομού το Πάσχα.