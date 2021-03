Κοινωνία

Επίθεση σε γυναίκα αστυνομικού

Τι είπε η άτυχη γυναίκα για την επίθεση που δέχθηκε. Τις προηγούμενες ημέρες, άγνωστοι είχαν πετάξει τρικάκια στην πολυκατοικία της.

Θύμα επίθεσης από αγνώστους έπεσε γυναίκα αστυνομικού, το μεσημέρι της Τρίτης, στους Αμπελόκηπους.

Η άτυχη γυναίκα κατέβηκε από το σπίτι για να πάρει τσιγάρα. Όπως είπε, δύο άτομα με μηχανάκι είπαν «να, η γυναίκα του μπάτσου», κατέβηκε ο ένας της έριξε γροθιά στο πρόσωπο και εξαφανίστηκαν.

Το τελευταίο 10ήμερο δυο φορές έχουν πετάξει τρικάκια στην πολυκατοικία της.