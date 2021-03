Life

Κωνσταντίνος Χριστοφόρου: το σοβαρό πρόβλημα, η σχέση με τον πατέρα του και οι “One” (βίντεο)

Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε για τα δύσκολα παιδικά βιώματα, την έλλειψη αυτοεκτίμησης, την κακή σχέση με τον πατέρα του και το συγκρότημα, από το οποίο έγινε γνωστός.

Καλεσμένος του Γρηγόρη, για πρώτη φορά στην εκπομπή, ήταν το βράδυ της Τρίτης ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. Ο ταλαντούχος τραγουδοποιός αποκάλυψε τον λόγο που τον έκανε να μιλήσει ανοιχτά για τα δύσκολα παιδικά του βιώματα.

Επίσης, έκανε την αυτοκριτική του, μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην καριέρα του, για την έλλειψη αυτοεκτίμησης που είχε, και εξήγησε γιατί αποφάσισε να φύγει από τους «Οne».

Γιατί θεωρεί τον Γιάννη Πάριο «από μηχανής Θεό» στη ζωή του; Τι ρόλο έπαιξε, στα πρώτα του επαγγελματικά βήματα, η Άννα Βίσση; Ποια είναι η σχέση του, σήμερα, με τον Γιώργο Θεοφάνους και τους «Οne»;

Τέλος, ερμήνευσε ζωντανά στο στούντιο της εκπομπής την καινούργια του επιτυχία «Σ’ Ένα Τέταρτο».