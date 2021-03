Οικονομία

Aegean: συμβολική πτήση - απόδοση τιμής για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση (εικόνες)

Ένα αεροσκάφος σχημάτισε τον αριθμό 200, σύμβολο της φετινής επετείου, στα 20.000 πόδια, πάνω από την Πελοπόννησο.

Με μία συμβολική κίνηση στα 20.000 πόδια επέλεξε να τιμήσει η AEGEAN την επέτειο των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Η ειδική πτήση Α31821 της AEGEAN σχημάτισε με το ίχνος της τον αριθμό «200» πάνω από την Πελοπόννησο, περιοχή με σημαντικό ιστορικό αποτύπωμα και πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ελληνική Επανάσταση.

Με το δικό της μοναδικό τρόπο, η AEGEAN, τίμησε τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης και τις αξίες της θέλησης, της προσπάθειας, της πίστης, της επιμονής και της αφοσίωσης στο στόχο που αντιπροσωπεύει η σημαντική αυτή επέτειος για όλους μας.