“Η Φάρμα” - Κάτια Δέδε: ποια είναι η νέα παίκτρια (εικόνες)

Γνωρίστε την εντυπωσιακή παρουσία που ήδη έχει ήδη προκαλέσει “αναστάτωση” στο χτήμα και στους υπόλοιπους παίκτες.

Η Κάτια Δέδε, που ήδη έχει φτάσει στην «Φάρμα», τα νέα επεισόδια της οποίας προβάλλονται κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 21:00 στον ΑΝΤ1, είναι blogger και φωτογράφος.

Γεννήθηκε στην Ουκρανία και σε ηλικία 5 ετών ήρθε με τη μητέρα της στην Ελλάδα.

Ξεκίνησε να εργάζεται από νεαρή ηλικία και στα 18 της έκανε το ντεμπούτο της στην τηλεόραση, με τη συμμετοχή της στο σήριαλ «Λούφα και Παραλλαγή».

Στα 22 της, αποφάσισε να δώσει Πανελλαδικές Εξετάσεις και πέρασε πρώτη στο Τ.Ε.Ι Γραφιστικής της Αθήνας. Στη συνέχεια, μπήκε στον χώρο του modeling και μετά τη νίκη της σε διαγωνισμό ομορφιάς, έκανε τα πρώτα της μεγάλα επαγγελματικά ταξίδια σε Ευρώπη, Ασία και Αφρική.

Οι σπουδές της αλλά και η επαγγελματική της πορεία τής έδωσαν το έναυσμα ώστε να ασχοληθεί επαγγελματικά και με τη φωτογραφία.

Στον ελεύθερο χρόνο της, κάνει ποδήλατο και τον τελευταίο καιρό κάνει μαθήματα surf.

Δηλώνει δυναμική, ευαίσθητη, οξύθυμη και έντιμη. Ήρωάς της είναι η μητέρα της και είναι πολύ περήφανη γι’ αυτήν.

Στη «Φάρμα», θα την δυσκολέψει το κρύο και η έλλειψη ζεστού νερού. Οι αγροτικές εργασίες, όμως, δεν την τρομάζουν, καθώς τα μαστορέματα είναι το δυνατό της χαρτί.

Δηλώνει ότι, αν και συνήθως δε θέτει υψηλούς στόχους, πιστεύει ότι θα μπορούσε να είναι η νικήτρια της «Φάρμας». Αν κερδίσει το έπαθλο θέλει να ανοίξει ένα δικό της γραφείο και να βοηθήσει τους γονείς της.