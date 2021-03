Κόσμος

Συναγερμός στην Ολλανδία μετά από απειλή για βόμβα

Απειλή για βόμβα στη Χάγη. Αποκλείστηκε η περιοχή του Κοινοβουλίου. Στο σημείο η αστυνομία.

Η ολλανδική αστυνομία απέκλεισε την περιοχή του Κοινοβουλίου στην Χάγη λόγω απειλής για βόμβα, μεταδίδει το ANP .

Η αστυνομία πραγματοποιεί έρευνες.