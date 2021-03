Κόσμος

Μέρκελ: χρειάζονται επαφές με την Τουρκία σε όλα τα επίπεδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξέφρασε την ανησυχία της για την εξελίξεις στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο στην Τουρκία. Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την αποκλιμάκωση της ένταση στην ανατολική Μεσόγειο.

Την ευγνωμοσύνη της για το γεγονός ότι τους τελευταίους μήνες έχει αποκλιμακωθεί η ένταση στην ανατολική Μεσόγειο εξέφρασε η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ και ευχαρίστησε την ΕΕ, αλλά και την Ελλάδα και την Κύπρο για το γεγονός ότι κατέστη δυνατό κατά την διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τα επόμενα βήματα που αφορούν τον εκσυγχρονισμό της Τελωνειακής Ένωσης με την Τουρκία.

Εξέφρασε ωστόσο την ανησυχία της για την εξελίξεις στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο στην Τουρκία, κυρίως για την πρόσφατη αποχώρηση της χώρας από την Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης.

«Όλοι παρακολουθήσαμε την ένταση την προηγούμενη χρονιά στην ανατολική Μεσόγειο και είμαστε ευγνώμονες που φτάσαμε σε αποκλιμάκωση – και σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και την Κύπρο», δήλωσε η καγκελάριος μετά το τέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και συνέχισε: «Αυτό από τη μία πλευρά το χαιρετίσαμε, αλλά από την άλλη πλευρά στρέψαμε την προσοχή μας στην εσωτερική πολιτική και εκφράσαμε την ανησυχία μας, για παράδειγμα για το τι σημαίνει η έξοδος της Τουρκίας από την Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης».

Τόνισε ωστόσο ότι, παρά τις κάποιες φορές βαθιές διαφορές απόψεων, «το να μην συζητάμε δεν αποτελεί απάντηση», καθώς χρειάζονται επαφές με την Τουρκία σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να συζητώνται τα θέματα στα οποία υπάρχουν διαφωνίες, αλλά και για κοινά συμφέροντα. Κεντρικό σημείο, ανέφερε, αποτέλεσε η Δήλωση ΕΕ - Τουρκίας για το προσφυγικό, η οποία, όπως τόνισε, απέδειξε την αξία της.

Για τον εκσυγχρονισμό της Τελωνειακής Ένωσης ΕΕ - Τουρκίας, αποφασίστηκε να δοθεί εντολή προκειμένου να αναπτυχθούν περαιτέρω οι σχέσεις και τον Ιούνιο να ληφθούν ενδεχομένως νέες αποφάσεις. «Φυσικά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί περαιτέρω η αποκλιμάκωση στην ανατολική Μεσόγειο», τόνισε η κυρία Μέρκελ και ευχαρίστησε για τις αποφάσεις τόσο τον πρόεδρο του Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Ύπατο Εκπρόσωπο Τζουζέπ Μπορέλ, καθώς και την Ελλάδα και την Κύπρο, τις οποίες, όπως είπε, αφορούν κυρίως οι εντάσεις στην ανατολική Μεσόγειο και οι οποίες, ως γείτονες της Τουρκίας, είναι εκτεθειμένες σε αυτή την κατάσταση.