Γεωργαντάς στον ΑΝΤ1: άνοιξε η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό της ηλικιακής ομάδας 70-74 (βίντεο)

Τι είπε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για τα self test. Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό της ηλικιακής ομάδας 65-69.

Την είδηση ότι άνοιξε η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό της ηλικιακής ομάδας 70-74, έδωσε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργος Γεωργαντάς, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως είπε ο κ. Γεωργαντάς, για τους περίπου 110.000 πολίτες αυτής της ηλικιακής ομάδας που έχουν γραφτεί στην άυλη συνταγογράφηση, θα κλειστεί ένα ραντεβού για το οποίο θα ενημερωθούν με μήνυμα. Αν αυτό το ραντεβού δεν τους βολεύει θα μπορούν μέσα από την πλατφόρμα να κλείσουν ένα άλλο.

Σε ότι αφορά τους υπόλοιπους, που υπολογίζονται σε 430.000, θα πρέπει να κλείσουν εκείνοι το ραντεβού τους, είτε μέσω της πλατφόρμας, στο emvolio.gov.gr, είτε απευθυνόμενοι σε κάποιο ΚΕΠ ή φαρμακείο.

Η επόμενη ηλικιακή ομάδα που παίρνει σειρά, είναι αυτή των 65-69 ετών και υπολογίζεται ότι για αυτούς η πλατφόρμα θα ανοίξει στις αρχές Απριλίου.

Ο κ. Γεωργαντάς, είπε επίσης ότι από τους 250.000 πολίτες που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, ήδη οι μισοί έχουν κλείσει ραντεβού για εμβολιασμό.

Ερωτηθείς για όσους δεν έχουν ΑΜΚΑ ή είναι ξένοι υπήκοοι που βρίσκονται στη χώρα μας, είπε πως θα μπορούν να εκδίδουν έναν προσωρινό ΑΜΚΑ μόνο για να εμβολιαστούν, ακολουθώντας στη συνέχεια τη γνωστή διαδικασία, ενώ ειδική διαδικασία έχει προβλεφθεί για τους πρόσφυγες και μετανάστες που βρίσκονται στη χώρα μας.

Μιλώντας για τα self test, διαβεβαίωσε πως τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν αναλυτικές ανακοινώσεις για το θέμα αυτό.

Τέλος και σε ότι αφορά τα voucher για την αγορά τάμπλετ και λάπτοπ, είπε πως «τρέχει» ο σχετικός διαγωνισμός για τους προμηθευτές και μόλις αυτός ολοκληρωθεί θα ξεκινήσει η διαδικασία, με την πρόβλεψη αυτό να γίνει στις αρχές Απριλίου.