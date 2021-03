Υγεία - Περιβάλλον

Λινού στον ΑΝΤ1: η αποτελεσματικότητα των self test θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, τον εμβολιασμό των παιδιών, αλλά και τις ανακοινώσεις της AstraZeneca.

Η καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Αθηνά Λινού, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα» και αναφερόμενη στην αποτελεσματικότητα των εμβολίων, είπε αρχικά ότι αυτό που έχει αποδειχθεί είναι ότι αν κάποιος έχει νοσήσει ήδη και κάνει έστω και μια δόση του εμβολίου, θα αποκτήσει υψηλά ποσοστά ανοσίας.

Ερωτηθείς για το αν κάποιος μπορεί να κάνει τις δυο δόσεις του εμβολιασμού με διαφορετικά εμβόλια, είπε πως δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να εξαχθούν συμπεράσματα.

Αναφερόμενη ειδικά στο εμβόλιο της AstraZeneca, δήλωσε πως θα ήθελε να είναι προσεκτική ειδικά για αυτό το εμβόλιο, καθώς υπάρχει ένας προβληματισμός για τις ανακοινώσεις της εταιρείας αναφορικά με την αποτελεσματικότητα του. Συμπλήρωσε όμως πως σε κάθε περίπτωση είναι προτιμότερο να εμβολιαστούμε με όποιο εμβόλιο βρούμε γιατί μειώνονται κατά πολύ οι κίνδυνοι.

Σε ότι αφορά τον εμβολιασμό των παιδιών, είπε πως δεν υπάρχουν μελέτες και δεδομένα, καθώς το εμβόλιο δεν έχει δοκιμαστεί σε παιδιά.

Τέλος και μιλώντας για τα self test, υπογράμμισε πως η αποτελεσματικότητα τους θα εξαρτηθεί από τος συνθήκες, όπως το που θα γίνεται, τι θα κάνουν όσοι βρίσκονται θετικοί κ.α.