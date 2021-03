Υγεία - Περιβάλλον

Τζανάκης: πότε θα ξεκινήσει η μείωση των κρουσμάτων

Τάχθηκε υπέρ του ανοίγματος του λιανεμπορίου σε περιοχές χωρίς επιβαρυμένο φορτίο. Η πρόβλεψη για το πώς θα κάνουμε Πάσχα.

Μετά τις 15 Απριλίου θα δούμε κρούσματα κάτω από 2.000 και προς το 1.500 με 1.200 δήλωσε ο Νίκος Τζανάκης, Διευθυντής Πνευμονολογικής κλινικής Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Όπως εξήγησε βρισκόμαστε σε μια κορύφωση και για πέντε με δέκα ημέρες και ίσως και παραπάνω θα έχουμε την πίεση στα νοσοκομεία και στις ΜΕΘ, ενώ εκτίμησε ότι αυτή τη εβδομάδα ενδεχομένως να αρχίσει μια πολύ μικρή πτώση των νέων διαγνώσεων.

“Εάν είχαμε κρούσματα χωρίς νοσηλευόμενους τα πράγματα θα ήταν καλύτερα”, τόνισε, μιλώντας στο «Θέμα 104,6».

Ο κ. Τζανάκης ανέφερε ότι με κρούσματα 1500 και 2000 ανοίξαμε το Δεκέμβρη, η διαφορά όμως είναι ότι δεν είχαμε τα μεταλλαγμένα στελέχη. Ωστόσο όπως είπε με υγειονομικά πρωτόκολλα θα μπορούσε να ανοίξει το λιανεμπόριο σε περιοχές χωρίς επιβαρυμένο φορτίο.

“Δηλαδή κάθε εβδομάδα με τεστ στους εργαζόμενους καλυμμένο από τον ασφαλιστικό τους φορέα. Το λιανεμπόριο θα μπορούσε να ανοίξει σε περιοχές χωρίς επιβαρυμένο φορτίο ή συνοικιακά καταστήματα στην Αττική εάν δεν έχει φτάσει σε επίπεδο να βαφτεί κόκκινη ή να βάλουμε αυστηρά θέματα σε σχέση με την παρουσία ανθρώπων ανά τετραγωνικά. Μπορούμε ακόμη να ανοίξουμε τα καφέ η τα εστιατόρια σε εξωτερικούς χώρους και με αποστάσεις”

Διευκρίνισε ότι μπορεί να ξεκινήσει σε περιοχές που είναι καλά και να εξαπλώνεται στις περιοχές που βελτιώνονται, όχι όμως τώρα στην Αττική που έχει πρόβλημα.

Εμφανίστηκε αισιόδοξος για το Πάσχα λέγοντας μετά τις 20 Απρίλη θα μιλάμε σε άλλη βάση που θα επιτρέψει να κάνουμε καλύτερες γιορτές σε σχέση με πέρσι.