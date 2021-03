Υγεία - Περιβάλλον

Κοντοζαμάνης: τα self test είναι “εργαλείο” για το “άνοιγμα” οικονομίας και κοινωνίας

Ποιες κατηγορίες πολιτών υποχρεούνται να κάνουν εβδομαδιαίο αυτοέλεγχο, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας.

Στη "μάχη" κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού μπαίνουν από τις αρχές Απριλίου τα self test για έγκαιρη ανεύρεση ασυμπτωματικών φορέων του ιού.

Όπως έχουν δείξει έρευνες, ένας στους τρεις δεν έχουν συμπτώματα και τα τεστ αντιγόνων βοηθούν στον περιορισμό του ιού.

Η στρατηγική του self testing θα λειτουργήσει συμπληρωματικά και παράλληλα με τις άλλες δράσεις για τον περιορισμό της εξάπλωσης τη πανδημίας, όπως τα τυχαία rapid test και ο εμβολιασμός.

Τα self test θα είναι ένα βασικό εργαλείο για το σταδιακό άνοιγμα της αγοράς, όπως εξήγησε κατά την ενημέρωση για τον κοροναϊό ο υφυπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης.

Μελέτη του Πανεπιστημίου Yale έδειξε ότι η εβδομαδιαία διάθεση των self test θα απέτρεπε 2.8 εκατ. μολύνσεις και 15.800 θανάτους. Επιπλέον, στη Σλοβακία τα self test μείωσαν τον επιπολασμό κατά 50% και βοήθησαν στην ασφαλή λειτουργία σχολείων.

Από αρχές Απριλίου θα είναι διαθέσιμο στα φαρμακεία ένα τεστ την εβδομάδα για διάστημα 2 μηνών.

Τις πρώτες ημέρες εξετάζεται να δοθεί προτεραιότητα στα άτομα έως 67 ετών, γιατί είναι εργασιακά ενεργή ηλικιακή ομάδα. Περισσότερες οδηγίες θα δοθούν τις επόμενες μέρες.

Αν είναι θετικό, με δεύτερο ταχύ τεστ (rapid test) θα μπορεί να επιβεβαιωθεί το αποτέλεσμα. Για δήλωση θετικού αποτελέσματος, θα δημιουργηθεί η ειδική πλατφόρμα selftesting.gov.gr

Για ποιους θα είναι υποχρεωτικό

Εργαζόμενους σε ακτοπλοΐα, ναυτιλία, λιανεμπόριο, εστίαση, τουρισμό, μεταποίηση, δικαστήρια, επιχειρήσεις

Στα σχολεία: υποχρεωτικό self test για εκπαιδευτικούς και μαθητές μια φορά την εβδομάδα

Για τις υπόλοιπες δραστηριότητες δεν είναι υποχρεωτικό